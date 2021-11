Palais des bonbons : Une immersion ludique et accessible à Montélimar

Ecouter article Ecouter article





En route pour une immersion ludique au royaume du sucre à travers la visite du “Palais des bonbons, du nougat et des souvenirs” de Montélimar. Nous avons échangé avec Guy Spaccialbelli, son créateur et propriétaire, qui nous présente le musée et les aménagements dédiés aux visiteurs en situation de handicap.

Le Palais du Bonbon, du Nougat et des Souvenirs, qu’est-ce que c’est ?

C’est une invitation à découvrir l’histoire, la fabrication et l’utilisation du sucre et des bonbons en parcourant différentes salles d’exposition. L’une d’elles est dédiée au chocolat et fait référence à Valrhona, célèbre marque locale. Une autre est consacrée au sirop d’érable et à ses produits dérivés. Nous présentons aussi une ancienne limonaderie reconstituée. Les expositions sont composées de panneaux explicatifs, d’objets, de sculptures, et de salles de cinéma, dont une où vous pouvez suivre tout le parcours d’une canne à sucre jusqu’à sa transformation en morceau de sucre. La visite permet également de voir comment est produit le nougat et d’assister à sa fabrication en direct, sachant que Montélimar, ville où est situé le Palais, est la capitale de ce bonbon à base de blanc d’œuf, de miel et d’amande.

À ne pas manquer par ailleurs, la ruche vivante placée à l’intérieur du Palais. Celle-ci permet d’observer l’activité des abeilles sans risque et sans les déranger – elle est transparente et comprend un tube qui la relie à l’extérieur pour laisser entrer et sortir librement les insectes.

Les visiteurs pourront aussi accéder à notre restaurant, et, bien sûr, à notre magasin de 250m2 où ils trouveront le nougat de Montélimar fabriqué sur place, les bonbons anciens, de la guimauve, les gâteaux de bonbons, les sucettes, les bonbons des années 1980, des caramels, du réglisse, le chocolat Valrhona, du miel et des produits provençaux.

Le Palais est-il accessible aux personnes en situation de handicap ?

Il y a un grand parking couvert avec des places réservées aux personnes à mobilité réduite (PMR) près de chaque entrée. Tout au long de la visite, les passages sont larges et il n’y pas de marches. Les toilettes sont accessibles. Les parcours de visite sont fléchés et les différents éléments (panneaux explicatifs détaillés, objets, images…) permettent à chacun de faire la visite à son rythme, en passant davantage de temps sur les supports qui lui conviennent le mieux selon la nature de son handicap. Les accompagnateurs peuvent également s’appuyer sur ces supports pour adapter la visite. Nous recevons beaucoup de groupes venant de structures spécialisées (ESAT, CMPP, IME, …).

Pratique

Palais des bonbons, du nougat et des souvenirs, 100 Rte de Valence, 26200 Montélimar.

Site web : https://palais-bonbons.com/

Tél. 04 75 50 62 66

Pour en savoir plus sur les activités disponibles et préparer votre visite en région Auvergne-Rhône-Alpes avec un handicap : www.auvergnerhonealpes-tourisme.com