PACT Onco : un parcours de soins virtuel et ludique

Le groupe Pfizer a lancé sur son site internet le service interactif « PACT Onco », destiné à mieux faire connaître la maladie du cancer et le parcours de soins qui y est associé. Ouvert aux personnes touchées par le cancer et à leurs proches, ce service aide à se préparer de manière ludique aux consultations, aux examens et aux traitements du cancer à travers plusieurs univers virtuels dans lesquels le visiteur évolue: le domicile, l’hôpital, la maison des associations, le cabinet du médecin traitant, la pharmacie… En parallèle de nombreuses informations sont proposées via des brochures, vidéos et dialogues avec des professionnels de santé. Rendez-vous sur : www.pfizer.fr