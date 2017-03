Ouvrage photographique sur le handicap 1, 2, 3, handicap

Posted in:

Découvrez « 1,2,3 Handicap », un ouvrage photographique sur le handicap dont les enfants sont les premiers acteurs.

« Partir à la rencontre d’enfants, de leur entourage, dans leur parcours où le handicap trouve sa source autour de projets qui construisent la personnalité et l’identité ». Telle est l’invitation lancée par le livre « 1, 2, 3 Handicap », à la fois recueil de témoignages et ouvrage photographique sur le handicap.

Un superbe ouvrage qui alterne ainsi les illustrations photographiques avec les témoignages et prises de parole de personnes issues de tous les domaines du handicap. Parmi eux figurent notamment : Charles Gardou, professeur à l’Université Lumière Lyon 2 et chargé d’enseignement à l’Institut de Sciences Politiques à Paris, Yves Jeanne, maître de conférences en sciences de l’éducation à l’Université Lumière Lyon, de nombreux professionnels des hôpitaux lyonnais, des acteurs associatifs de la région… et beaucoup d’autres.

Vous y découvrirez également les témoignages des parents d’enfants ayant participé à la réalisation de l’ouvrage. Jean-Baptiste Laissard est photographe indépendant depuis 2000. Il est aussi l’auteur de deux autres ouvrages illustrés : “Vies en roue libre – Un autre regard sur le handicap”, qui aborde la vie quotidienne des personnes en situation de handicap moteur. Et de « Corps et âmes », qui évoque l’intimité des personnes en situation de handicap et leur vie affective.

« 1, 2, 3 Handicap », Jean-Baptiste Laissard, éditions Ya pas phôtô.

Pour obtenir plus d’informations au sujet de cet ouvrage photographique sur le handicap, rendez-vous sur le site : http://yapasphoto-asso.com/