Ouvrage en gros caractères : La fille du marchand de saphirs

“La fille du marchand de saphirs” est un ouvrage en gros caractères proposé par les Éditions de La Loupe

Un roman d’aventures accessible sous forme d’ouvrage en gros caractères. Louisa et Elliot, mariés depuis dix ans, vivent heureux à Ceylan où leurs affaires paraissent florissantes. Leur bonheur serait complet s’ils pouvaient avoir un enfant. Elliot semble cependant de plus en plus préoccupé, il a les nerfs à vif, s’absente souvent et saute de projets en projets.

Le jour où il meurt dans un accident de voiture, Louisa découvre d’affreuses vérités sur son mari, volage et qui, loin s’en faut, n’est pas l’homme d’affaires qu’il prétendait être ! Pour ne pas sombrer, Louisa n’a d’autre choix que de prendre sa vie en main. Soutenue par l’amour de son père et l’amitié très attentive de Léo, elle décide de monter une boutique de tableaux et bijoux de luxe.

« La fille du marchand de saphirs » de Dinah Jefferies. Taille 19, 2 x 370 p, Vol.1 : ISBN 978-2-84868-936-4 – Vol.2 : ISBN 978-2-84868-935-7, 2 x 20,00 €.

Un ouvrage publié aux éditions de La Loupe. Seniors, malvoyants, dyslexiques, jeunes en difficultés scolaires, personnes étrangères en cours d’alphabétisation, lecteurs à la recherche d’un plus grand confort visuel… C’est à toutes ces personnes que s’adressent les éditions de La Loupe! Spécialisées depuis 15 ans dans l’édition d’ouvrages écrits en gros caractères, La Loupe propose aujourd’hui plus de 500 ouvrages destinés à tous publics et toutes catégories d’âge.

Pour plus d’informations sur ce roman accessible, ou pour vous le procurer, ou découvrir l’ensemble de la collection proposée, vous pouvez vous rendre sur le site des éditions de La Loupe : https://www.editionsdelaloupe.com/