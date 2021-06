Ouvrage en gros caractères : “Bleu de Delft” aux éditions de La Loupe

Ecouter article Ecouter article





“Bleu de Delft”, un ouvrage en gros caractères proposé par les éditions de La Loupe

Au XVIIe siècle, après la mort mystérieuse de son mari, la jeune Catrijn quitte sa campagne néerlandaise pour tenter sa chance à la ville. Le hasard des rencontres la mène à Amsterdam où elle est engagée comme intendante dans une famille. Passionnée de peinture, Catrijn aide la maîtresse de maison à parfaire son apprentissage. Elle fera même la rencontre de Rembrandt dans son atelier. Mais, poursuivie par son passé, en la personne d’un ancien valet de ferme qui menace de révéler les circonstances de la disparition de son mari, la jeune femme doit fuir à Delft où elle est engagée dans une faïencerie, et formée par un ami de Vermeer. Le grand peintre voit d’un oeil bienveillant le succès fulgurant de Catrijn lorsqu’elle met au point le célèbre bleu de Delft.

« Bleu de Delft », un ouvrage en gros caractères de Simone van der Vlugt. 22,80 €, Taille 19, ISBN : 978-2-84868-986-9

