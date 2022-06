Ouvrage écrit en caractères agrandis : Dans ma rue y avait trois boutiques

Ecouter article Ecouter article

“Dans ma rue y avait trois boutiques”, un ouvrage écrit en caractères agrandis proposés par les éditions de La Loupe.

Un tendre plaidoyer pour nos petits commerces, que l’auteur espère ardemment voir refleurir. Sa plume tout en nuances est aux couleurs des charmes d’antan, et encense ce lien d’humanité, si nécessaire. Mercerie, droguerie, modiste, quincaillerie, marchand des quatre-saisons, papeterie… Chaque Français a dans le cœur ces lieux essentiels qui sont notre art de vivre. D’une plume subtile, alliant humour et mélancolie, l’auteur y conte les boutiques et les artisans de sa vie, de Quimper à Paris, en passant par tous les coins de l’Hexagone. Pour lui, rien n’est perdu, les beaux jours sont devant nous. « Dans ma rue y avait trois boutiques » de Anthony Palou. 260 pages, taille 20, ISBN : 9782382990629, 20.60 euros. Un ouvrage écrit en caractères agrandis proposés par La Loupe.

Seniors, malvoyants, dyslexiques, jeunes en difficultés scolaires, personnes étrangères en cours d’alphabétisation, lecteurs à la recherche d’un plus grand confort visuel… C’est à toutes ces personnes que s’adressent les éditions de La Loupe! Spécialisées depuis 15 ans dans l’édition d’ouvrages écrits en caractères agrandis, La Loupe propose aujourd’hui plus de 500 ouvrages destinés à tous publics et toutes catégories d’âge. Et toujours, dès deux livres achetés ou 30 euros d’achat : un livre gratuit à choisir parmi une large sélection ou une revue de jeux offerte, ainsi que le port offert en Colissimo.

