Ouvrage disponible en gros caractères : “L’inconnue du 17 mars”

“L’inconnue du 17 mars”, un ouvrage disponible en gros caractères proposé par les éditions de La Loupe

Le 17 mars 2020, par la grâce d’un virus, un sans-abri se retrouve confiné avec une créature de rêve. Est-ce la femme qui jadis enflamma son adolescence, une mythomane, une perverse manipulatrice, ou une ultime chance de survie ? Et si le sort du genre humain dépendait de la relation qui va se nouer, dans une maison à l’abandon, entre un ancien prof de 35 ans brisé par l’injustice et une exilée en manque d’amour ? Avec ce conte philosophique irrésistible et poignant, au coeur d’une actualité bouleversant tous nos repères, Didier van Cauwelaert entraîne nos peurs, nos détresses, nos colères dans un tourbillon de révolte, de joie libératrice et d’espoir.

« L’inconnue du 17 mars » de Didier van Cauwelaert. Un ouvrage disponible en gros caractères proposé par les éditions de La Loupe. 20,50 €, Taille 20, ISBN : 978-2-98299-002-5

