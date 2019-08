Roselyne Bachelot, Ministre de la santé, a ouvert hier le “Grenelle des antennes et de la téléphonie mobile”. Tout comme son grand-frère le “Grenelle de l’environnement”, il met face à face des opérateurs, des élus, des institutions et des associations appelés à s’entendre sur la dangerosité ou non des antennes relais et des téléphones portables Les débats se sont ouverts sur fonds de polémiques scientifiques et d’enjeux économiques.