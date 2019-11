Ouverture de la maison de la SEP

A l’occasion de la Journée Mondiale et de la Semaine Nationale de la sclérose en plaques, Biogen Idec France, société engagée dans la SEP, ouvre pour la première fois en France, en partenariat avec des associations de patients (AFSEP, la Ligue Française contre la SEP et Notre Sclérose), La Maison de la SEP. La Maison de la SEP est un espace unique d’échange et d’information sur cette maladie trop souvent ignorée et qui, pourtant, touche environ 80 000 personnes en France. La Maison de la SEP sera ouverte les 26 et 27 mai 2010 à Paris, 37 rue Marbeuf (8ème), de 10h00 à 18h00.

Pourquoi cet espace ?

Pour Biogen Idec France, transformer le futur de la sclérose en plaques est une mission qui va au-delà de la Recherche et du Développement de médicaments innovants. L’engagement de Biogen Idec France est d’accompagner les différents acteurs impliqués dans la sclérose en plaques pour améliorer la prise en charge de cette maladie.

La Maison de la SEP est un lieu fédérateur puisque toutes les personnes touchées de près ou de loin par cette pathologie pourront échanger avec des professionnels de santé et les associations de patients, développer leurs talents artistiques avec des ateliers de peinture, écouter des témoignages de patients, tout cela dans un lieu convivial, chaleureux et entièrement dédié. Exposition d’œuvres de peintures réalisées par les patients atteints de sclérose en plaques dans le cadre du concours SEP’ART, coin multi média, et bonne ambiance seront au rendez-vous.

La Sclérose En Plaques : vivre malgré la maladie

La sclérose en plaques est une maladie neurologique caractérisée par la destruction progressive de la myéline (enveloppe protectrice des nerfs du cerveau et de la moelle épinière). Touchant environ

80 000 personnes en France, cette maladie qui évolue sur plusieurs années concerne avant tout une population jeune et majoritairement féminine en pleine construction de projets de vie. Mener la vie la plus normale possible tout en étant malade est l’un des défis posés par la sclérose en plaques. Malgré les répercussions de la maladie sur la vie quotidienne, il est important de continuer à se faire plaisir, à aller vers les autres, à avoir des activités de loisir…

Biogen Idec France, une société engagée dans la Sclérose en Plaques

La mission de Biogen Idec est de transformer le futur de la Sclérose en Plaques. Transformer le futur de la sclérose en plaques, ce n’est pas uniquement proposer des médicaments, aussi innovants soient-ils, c’est aussi permettre d’améliorer la prise en charge de cette maladie et maintenir la qualité de vie des patients.

La Sclérose En Plaques, premier domaine de recherche de Biogen Idec.

Avec la mise sur le marché d’un interféron bêta en 1996, Biogen Idec a affirmé sa volonté de contribuer activement à l’amélioration de la prise en charge des patients atteints de sclérose en plaques. Depuis avril 2007, Biogen Idec France commercialise un nouveau traitement dans les formes très actives de sclérose en plaques. La Recherche dans le domaine de la sclérose en plaques se poursuit au sein de Biogen Idec avec notamment le développement de nouveaux produits.

Biogen Idec France s’enage auprès des différents acteurs concernés par la sclérose en plaques

Biogen Idec France a souhaité aller plus loin et s’impliquer non seulement dans la mise à disposition de traitements, mais aussi en proposant des programmes scientifiques aux neurologues impliqués dans la prise en charge de cette maladie et en proposant de nombreux services spécifiquement destinés aux patients atteints de sclérose en plaques ainsi que leur entourage.

Numéro vert, livrets d’information, informations destinées aux enfants ayant des parents atteints de la maladie, site Internet exclusivement consacré à la sclérose en plaques… : ce sont autant d’outils qui figurent parmi les différents services conçus pour aider et accompagner les patients atteints de sclérose en plaques dans leur vie quotidienne.

Depuis de nombreuses années, Biogen Idec France a établi un partenariat avec les Associations de patients, afin de contribuer au soutien des patients et à la recherche dans ce domaine. La Maison de la SEP est issue d’une volonté de favoriser l’échange entre les patients, leur entourage, les Associations de patients et les soignants.

La Maison de la SEP

37 Rue Marbeuf – 75008 PARIS

26 et 27 mai 2010

Plus d’information sur www.lamaisondelasep.fr