Ouverture de la Maison de la sclérose en plaques

Les 25 et 26 mai prochains, les réseaux de santé dédiés à la sclérose en plaques (SEP) et les associations de patients ouvrent « La Maison de la SEP » avec le soutien institutionnel de Biogen Idec France. La Maison de la SEP est un espace unique d’échange et d’information pour les patients atteints de SEP et leur entourage et sera ouverte simultanément dans 9 villes en France : Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris et Toulouse. La SEP est une maladie trop souvent ignorée et qui touche pourtant environ 80 000 personnes en France.

« La Maison de la SEP » est destinée à offrir aux patients et leur entourage des moments d’information, d’échange, de partage, de discussion, des instants de relaxation et de

sérénité autour de la SEP. Lieu convivial, chaleureux et entièrement dédié à la maladie, « La Maison de la SEP » fédère tous les acteurs impliqués dans la prise en charge de la maladie : Réseaux de santé, équipes médicales locales (neurologues, infirmières, psychologues, kinésithérapeutes…), assistants sociaux et représentants des associations de patients…

Durant 2 jours, patients, famille, entourage, soignants et grand public pourront se réunir autour de différents espaces et ateliers :

– Ateliers d’information

– Tables rondes /Groupes de paroles

– Ateliers découverte : intérêt du yoga dans la SEP avec la Fédération Française de Kundalini

Yoga

– Espace multimédia

– Zones de discussion et de rencontres Patients / Associations / Professionnels de Santé

Pour la première fois, « La Maison de la SEP » sera simultanément ouverte dans 9 villes à travers la

France : Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris et Toulouse.