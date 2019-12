Ouverture de Handi-partage.fr

« Pour mieux vivre ensemble, partageons nos expériences » , voilà le leitmotiv de la plateforme www.handi-partage.fr qui a ouvert le 15 décembre dernier. Ses fondateurs, dirigeants de Togethart, société spécialisée en Ressources Humaines et plus particulièrement sur les questions de dynamique humaine, ont mené, en 2008, une étude sur les réactions des salariés face au handicap.

Forts de résultats de cette étude menée à l’échelle nationale, d’une part, et du constat qu’aucune plateforme d’échanges sur le handicap n’existe sur internet, d’autre part, ils ont conçu le projet et décidé de créer www.handi-partage.fr.

Partager l’expérience

Le site www.handi-partage.fr a pour but essentiel de permettre à toute personne, valide ou non valide, d’échanger au travers d’expériences vécues. L’ambition des fondateurs est qu’au travers de la diversité d’expériences le regard posé sur le handicap puisse changer.

Convaincus que la force de l’expérience peut amener entraide et changement de comportement, les fondateurs de la plateforme misent sur la qualité des échanges. Pour enrichir ces échanges, régulièrement des spécialistes apporteront leurs regards et leurs éclairages.

Une richesse et une palette de témoignages et d’expériences où chacun pourra trouver une réponse aux questions qu’il se pose vis-à-vis du handicap.

Le partage d’expériences pour :

– transmettre un savoir-faire relationnel

– ouvrir le regard et permettre d’autres possibles

– faire évoluer les comportements.

Contact :

Hélène Wintenberger (helene.w@handi-partage.fr – 06 08 48 24 31)

Laurent Ryckelynck (laurent.r@handi-partage.fr – 06 80 04 58 91)