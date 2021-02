Ouverture de champ, l’image, l’humour et le handicap

Ecouter article Ecouter article





Le handicap est multiforme : moteur, psychique, psychomoteur, inné ou acquis suite à un accident de la vie, visible ou invisible.

La Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées stipule que les personnes en situation de handicap ont droit à une vie sociale et professionnelle, au même titre que tout autre citoyen.

Dès lors, comment sensibiliser le grand public à ces enjeux, tout en faisant disparaître les préjugés et tabous qui entourent le sujet ? Les médias, on le sait, ont un impact important (publicité, télévision, cinéma), et le biais de l’humour permet de dédramatiser la situation. En mêlant les deux, LADAPT veut interroger, mettre à mal les préjugés, informer aussi, confronter les points de vue et les idées, bref participer à enrichir l’engagement social et citoyen.



Depuis 2014, Ouverture de champ est la rencontre de l’image, de l’humour et du handicap. En accord avec notre projet associatif « Vivre ensemble, égaux et différents », l’opération allie projections de films, de publicités, de programmes courts, one man show, le tout animé dans la bonne humeur avec une pointe d’ironie et de second degré… Divers supports d’illustration seront diffusés pour montrer, et donc susciter l’échange avec la salle.

En instituant ces rendez-vous sur le territoire national, LADAPT vise à sensibiliser tous les publics – sans exception – au handicap. En le considérant d’une autre manière, LADAPT fait tomber les tabous et nous ouvre le regard sur ce qui est commun. Sur ce qui fait de nous des êtres humains, égaux mais différents.

Dans cette optique, LADAPT déploie une campagne d’affichage, des relations presse dans les régions, ainsi qu’un relai sur les réseaux sociaux et le web.

Tournée Ouverture de champ 2016 – accueil du public à partir de 19h15 : 7 avril : Rouen – Pathé Docks (Hasta la Vista) 12 mai : Bourges – Méga CGR (Le Goût des merveilles) 14 avril : Toulouse – Gaumont Wilson (Hasta la Vista) 19 mai : Nantes – Gaumont Nantes (Hasta la Vista) 21 avril : Amiens – Gaumont Amiens (Hasta la Vista) 26 mai : Grenoble – Pathé Chavant (Hasta la Vista) 28 avril : Rennes – Gaumont Rennes (Hasta la Vista) 2 juin : Romainville – Le Trianon (Le Goût des merveilles) 4 mai : Dijon – cinéma Olympia (Le Goût des merveilles) 9 juin : Valence – Pathé Valence (Hasta la Vista)

Inscription gratuite et obligatoire sur www.ladapt.net

Films sous-titrés – traduction LSF – boucle magnétique suivant les cinémas