Outil de sensibilisation au vote : Un document pour organiser des ateliers

Élections : Handéo propose un outil de sensibilisation au vote

Motiver et encourager les personnes en situation de handicap à aller voter : Tel est l’objectif du kit de sensibilisation mis au point par l’association Handéo et baptisé : « Vote et handicap, une accessibilité pour tous ! ». Un outil de sensibilisation au vote destiné à sensibiliser les personnes en situation de handicap au droit de vote et à les guider dans leurs démarches, ce kit « Vote et handicap » est accessible gratuitement en ligne sur le site handeo.fr .

Sensibiliser aux réglementations et aux bonnes pratiques en termes de vote et handicap

Concrètement il s’agit d’un document de 52 pages qui propose des scénarios et de nombreux conseils pour organiser des « Ateliers Citoyens Participatifs » à travers des jeux de rôles, des mises en situation et des temps d’échanges ludiques. Le but est de sensibiliser les participants à la réglementation, aux difficultés rencontrées par les personnes handicapées et aux bonnes pratiques qui peuvent être mises en place.

Le kit invite toutes les personnes concernées de près ou de loin par les élections à organiser ce type d’animations : les candidats, les membres de collectivités, les associations, les proches aidants, les personnes handicapées et leurs accompagnants.

Le 1er volet du Kit porte sur l’accès au bureau de vote. Il a reçu le label “Tous concernés, tous mobilisés” qui valorise les actions proposant une pratique, une action, ou un soutien lié au handicap et bénéfique pour tous.