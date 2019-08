Oufs d’Astro : biennale du ciel et de l’espace

Du 21 au 27 février, le Planétarium de Vaulx-en-Velin, le Musée des Confluences, le Centre National de la Recherche Scientifique, le Club d’astronomie de Lyon Ampère et l’association Planète Sciences Rhône-Alpes organisent Oufs d’astro, la première biennale du ciel et de l’espace en Rhône-Alpes. Cette manifestation festive réunira chercheurs, artistes, astronomes amateurs pour des spectacles de danse et de cirque, des films, des débats, des conférences, de la musique, des expositions… Une pluralité de points de vue pour “dire autrement” l’Univers. L’objectif de ce festival est de populariser les grands thèmes de la recherche dans les domaines de l’astronomie et de l’exploration spatiale, en invitant les scientifiques à partager avec le public leur savoir. Des artistes apporteront un point de vue sensible, diversifiant les approches pour nourrir la réflexion et la rendre accessible à tous…

Une force de la nature que nous subissons tous au quotidien… Depuis Newton, nous connaissons bien le concept de gravitation. Son équation ne permet-elle pas d’envoyer dans l’espace des fusées, des satellites, et des hommes ? Mais qu’en est-il dans l’infiniment petit ? Exerce-t-elle un rôle sur les particules subatomiques? A-t-elle des effets et sont-ils mesurables ? Si l’électromagnétisme, une des autres forces de la nature, a le photon comme médiateur, quel est celui de la gravité ? L’hypothétique graviton ? Et au-delà du Système solaire, dans l’infiniment grand, à l’échelle des Galaxies et des super structures de l’Univers, quel est son rôle ? Est-elle seule capable d’expliquer nos observations ? Agit-elle de la même façon sur la matière ordinaire que sur la matière noire ? Quel rôle joue t-elle dans l’accélération de l’expansion de l’Univers ? La gravité suscite bien des questions, les astrophysiciens et les physiciens n’ont de cesse de l’étudier pour mieux en comprendre les mécanismes complexes. Oufs d’astro vous donne donc rendez-vous pour faire le point sur nos connaissances et nos doutes sur le sujet en invitant les scientifiques spécialistes de ces questions.

De nombreux artistes ont également été conviés pour évoquer la gravité autrement, à leur façon. Point ici d’équations mais simplement des gestes, la beauté et la perfection du mouvement. Par leur sensibilité, ils nous interpellent et nous obligent à repenser notre propre corps dans l’espace. Ces moments de poésie et de grâce nous forcent à nous recentrer sur nous même, à revisiter nos sensations, à prendre conscience des lieux dans lesquels nous évoluons.

Nous ne pouvons que composer avec la gravité, en luttant contre elle ou en jouant avec elle. Les artistes de Oufs d’astro, danseurs ou acrobates, l’attirent, en repoussent les limites, l’apprivoisent, lui offrant un volume, une consistance, une existence palpable.

Oufs d’Astro est l’occasion :

– d’assister à des conférences et débats avec des chercheurs réputés sur les grandes questions de l’astronomie et de l’espace, au Planétarium,

– de rencontrer les chercheurs rhône-alpins (astronomes, astrophysiciens et physiciens) et découvrir les missions scientifiques en cours et à venir, portées par les agences spatiales française et européenne CNES et ESA, dans le cadre du parcours-découverte «La gravité…sans gravité»,

– de défier la pesanteur terrestre, avec la Cie 9.81 d’Eric Lecomte, de partager des moments sensibles d’impesanteur terrestre avec la chorégraphe Kitsou Dubois mais aussi de partir en expédition sur la Lune grâce au ciné concert Le Voyage cosmique, avec la compagnie Mabel Octobre,

– d’approcher l’intimité de la vie des chercheurs dans Les gens ont des étoiles qui ne sont pas les mêmes de la compagnie Ithéré,

– de découvrir le nouveau film du Planétarium Trous noirs et la séance La Gravité, familière et mystérieuse,

– de participer à un grand concours photo et à la grande « Nuit de l’Equinoxe » organisés par le Club d’astronomie de Lyon Ampère,

– de suivre la finale des Trophées de robotique 2011 avec l’association Planète Sciences Rhône-Alpes,

– de participer à des cafés sciences dans le réseau des bibliothèques de la Ville de Vaulx-en- Velin.

Oufs d’astro, c’est aussi tout un programme scolaire pour les élèves des écoles primaires, des collèges et des lycées : forum « Les jeunes, l’Europe et l’espace », films de Planétarium, rencontres avec des chercheurs, visite de l’exposition et ateliers… Programme scolaire complet dès le 15 novembre sur le site www.planetariumvv.com, espace enseignants.

Toutes les activités proposées pendant Oufs d’Astro sont en accès libre et gratuit. Le nombre de places étant limité pour les spectacles et les conférences, il est toutefois conseillé de réserver ses places à l’avance.

Oufs d’astro a vu le jour en février 2009 : le Planétarium et ses partenaires souhaitaient organiser un rassemblement exceptionnel des acteurs de l’astronomie à l’occasion de l’Année Mondiale de l’Astronomie. Préfigurant le festival, cette édition a enregistré plus de 7000 entrées aux différentes animations organisées à cette occasion. Un succès qui méritait bien une suite… Oufs d’astro est ainsi devenu la première « Biennale du ciel et de l’espace » en Rhône-Alpes.

Un événement accessible à tous

Oufs d’Astro est ouvert :

– au grand public : adultes, adolescents et enfants dès 8-10 ans.

– au public scolaire : lycées, collèges, écoles primaires à partir du CM1.

Près de 7000 personnes sont attendues lors de la manifestation :

– 4000 visiteurs individuels : familles, étudiants, férus de danse ou de cirque, astronomes

débutants ou passionnés, petits et grands curieux…

– 3000 élèves issus des établissements des Académies de Lyon et de Grenoble

Programmation, jour après jour

· Mardi 15 février

20h Ciné concert Le Voyage cosmique – Cinéma Comoedia

· Lundi 21 février

18h Inauguration officielle au Planétarium (sur invitation) :

Projection en avant-première du film Trous noirs

Spectacle Les gens ont des étoiles qui ne sont pas les mêmes

· Mardi 22 février

20h Spectacle 9.81 Cirque d’apesanteur de la Cie d’E. Lecomte 9.81 – Centre

Charlie Chaplin

21h15 Conférence « Lambda ou Cosmologie dite à Rimbaud » – Planétarium

· Mercredi 23 février

11h Séance d’astronomie La Petite Planète – Planétarium

13h30-18h Parcours-découverte – Centre Charlie Chaplin

14h-17h Ateliers – Ebulliscience

14h Séance d’astronomie Aux confins de l’Univers invisible – Planétarium

15h Séance d’astronomie Trous noirs – Planétarium

15h30 Spectacle Le désastre des astres – MJC Vaulx-en-Velin

16h Séance d’astronomie Une histoire de la gravitation – Planétarium

20h Conférence « Einstein à l’épreuve de l’expérience » – Planétarium

· Jeudi 24 février

20h Conférence « Gravitation quantique et nouvelles théories » – Planétarium

· Vendredi 25 février

10h – 18h Forum spécial scolaires « Les Jeunes, l’Europe et l’Espace» – Ecole

Nationale des Travaux Publics de l’Etat

18h30 Spectacle Variations autour de la gravité – Centre Charlie Chaplin

20h Spectacle Variations autour de la gravité – Centre Charlie Chaplin

· Samedi 26 février

13h30-18h Parcours-découverte – Centre Charlie Chaplin

14h-17h Ateliers – Ebulliscience

14h Séance d’astronomie Une Histoire de la gravitation – Planétarium

15h Séance d’astronomie La Gravité au service de l’exploration spatiale –

Planétarium

16h Séance d’astronomie La Gravité, de l’infiniment grand à l’infiniment petit –

Planétarium

· Dimanche 27 février

11h-18h Parcours-découverte – Centre Charlie Chaplin

11h-18h Trophées de robotique 2011 – Centre Charlie Chaplin

11h Séance d’astronomie La Petite Planète – Planétarium

14h Conférence « La révolution de Newton » – Planétarium

16h Séance d’astronomie Trous noirs – Planétarium

17h Conférence « Voyage au coeur des trous noirs » – Planétarium

20h Conférence « La gravité sculpte l’Univers » – Planétarium

Samedi 12 mars

14h-00h Nuit de l’équinoxe – Théâtre Gallo-romain de Fourvière