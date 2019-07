Oscar Pistorius, le phénomène aux jambes de carbone

Oscar Pistorius, l’athlète sud-africain triple champion paralympique sur 100, 200 et 400 mètres à Pékin, publie « Courir après un rêve ». Il l’a présenté au siège de la Fédération Française Handisport, à Paris. L’occasion d’évoquer son parcours, ses méthodes d’entraînement et ses ambitions pour les prochains Jeux Paralympiques de Londres en 2012. La Fédération internationale d’athlétisme, a rendu public le 14 janvier 2008 la conclusion de son rapport interdisant Oscar Pistorius, double amputé de membre inférieur, de compétition avec les valides pour “avantage déloyal”. Quatre mois plus tard, à Lausanne, le Tribunal arbitral du sport rend un verdict inverse, à condition de satisfaire aux minima requis, Oscar Pistorius, 22 ans, pourra concourir avec les valides à Pékin. Il échouera à se qualifier pour 70 centièmes de seconde, mais aux Jeux Paralympiques, il est cette année-là triple médaillé d’or sur 100, 200 et 400 mètres, et recordman du monde de ces trois disciplines en 10’91”, 21’58” et 46’25”.

Oscar Pistorius raconte son histoire dans son livre : ses jeux d’enfance, sa passion précoce pour tous les sports (boxe, surf, rugby, tennis…), la prise de conscience de son handicap à l’âge de sept ans, son premier amour, ses premières paralympiades en 2004 à Athènes, ses heures de découragement, son appétit de vaincre inentamé…

Courir après un rêve – L’homme aux jambes de carbone, d’Oscar Pistorius, traduit par Joseph Antoine, 192 p. Editions l’Archipel, 17,95 €.