Orne : 14e cross des collégiens à l’hippodrome du haras national du Pin

Le Conseil général organise la quatorzième édition du cross des collégiens le mercredi 18 novembre 2009 après midi, sur le site de l’hippodrome du haras national du Pin et vous invite à assister au point presse qui se déroulera le mercredi 18 novembre à 13 h 30 à l’hippodrome du Haras national du pin, en présence de Christophe de Balorre, Président de la commission de l’éducation de la culture et du sport du Conseil général et d’Emeric Martin, champion olympique Handisport, parrain de l’événement. L’édition 2009, parrainée par le champion olympique handisport Emeric Martin a pour thème « valides handicapés pour un sport ensemble » ce qui permettra d’ouvrir la manifestation aux élèves des classes UPI. A cette occasion, sera présentée la première édition du guide des activités sportives dans l’Orne pour les personnes handicapées « Handiguide des sports ».