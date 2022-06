Orientation des enfants en situation de handicap : une soirée d’information

Ecouter article Ecouter article

Comme chaque année, l’association HandiRéseaux38 organisera, jeudi 30 juin à partir de 18h30, une soirée d’information et de bilan (2021-2022) sur le thème de l’orientation des enfants en situation de handicap.

Des acteurs clés réunis pour évoquer l’orientation des enfants en situation de handicap

Cet événement se déroulera en visio et en présence d’intervenants qui sont membres de l’Education Nationale, de la délégation territoriale Isère de l’Agence Régionale de Santé, de la MDPH (Maison départementale des personnes handicapées), du Prheji (Pôle Ressource Enfance jeunesse de l’Isère), et de la Cité des Familles.

Parmi les différents sujets qui seront évoqués :

– Bien comprendre les démarches, le dossier MDPH et son parcours, se faire aider.

– Les différentes modalités d’accueil, d’accompagnement et de scolarisation des enfants.

– Bilan d’orientation des enfants 2021-2022.

Pour participer au séminaire dédié à l’orientation des enfants en situation de handicap, vous pouvez vous inscrire en envoyant un mail à cette adresse : [email protected]

Une association vouée à une meilleure prise en compte du handicap dans la société

L’association HandiRéseaux38 rassemble les personnes en situation de handicap, leurs familles, les établissements et services qui les accompagnent, et toutes les personnes morales ou physiques concernées par le handicap.

Elle se donne pour missions principales de :

– Développer par l’échange une éthique collective autour du handicap et de son accueil dans la société.

– D’être présente et d’œuvrer au sein des différents réseaux d’acteurs pour une société inclusive prenant en compte la personne en situation de handicap.

– D’agir en tant que force d’analyse et de proposition auprès des décideurs et financeurs dans le champ du handicap.

Dans ce cadre, elle prend également part aux différents réseaux d’acteurs (éducatifs, culturels, sanitaires, médico-sociaux, sociaux…) qui structurent la société, pour faire entendre sa parole.