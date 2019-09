Organiseur de vêtements : Une maman d’enfant autiste lance Izzipak

Posted in:

Une maman crée l’organiseur de vêtements pour aider son enfant atteint d’autisme à préparer ses tenues quotidiennes

Inventé par Zohra Zenaidi, maman d’un adolescent autiste, le concept Izzipak permet aux enfants et à leurs familles d’organiser, au jour le jour, la tenue vestimentaire de leur enfant, sur le modèle d’un pilulier. Concrètement il s’agit d’un organiseur de vêtements que chacun peut s’approprier et utiliser comme il le souhaite selon ses difficultés et ses besoins de planification.

Ainsi, Izzipak repose sur deux outils distincts : une application, pour créer des tenues pour chaque jour de la semaine à l’aide d’un smartphone ; et un organiseur, pour organiser les tenues choisies pour chaque jour dans la valise.

« Il s’agit d’un système de planches ultralégères en polycarbonate alvéolé recouvertes de poches textile qui rassemblent d’un côté les sous-vêtements, de l’autre les dessus (robes, pantalons, pulls). Ces planches, disponibles en cinq couleurs, se glissent dans une valise de taille moyenne, prêtes à partir en séjour. Elles se déclinent en deux modèles au prix de 65 € et 87 € les cinq unités », précise Zohra Zenaidi.

Cette invention a été primée en mai 2018 d’une médaille d’argent au concours Lépine de Paris dans la catégorie Santé & Nouvelles.

