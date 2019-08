Organiser votre séjour à l’international avec un handicap : Nos suggestions

Et si vous franchissiez les frontières ? Une sélection d’idées pour organiser votre séjour à l’international.

Avec ou sans handicap, les possibilités d’ailleurs ne s’arrêtent pas aux frontières de la France. Voici une petite sélection de destinations possibles en Europe et sur les autres continents, accompagnée de quelques suggestions pour y préparer vos vacances sereinement et organiser votre séjour à l’international. Pour découvrir un panel de destinations plus larges à l’étranger, vous pouvez bien sûr vous adresser à des professionnels du tourisme (quelques agences citées en fin d’article) et vous référer au guide de notre partenaire Petit Futé : « Handitourisme ».

En Europe

Allemagne

Organiser votre séjour

• L’association Barrierefreie Reiseziele in Deutschland propose des excursions et des séjours « sans barrières » qui peuvent être adaptés à tous types de handicap, ainsi qu’aux personnes âgées et aux familles avec poussette. Cette association travaille en partenariat avec les acteurs du tourisme de toutes les régions et villes d’Allemagne qui s’engagent pour l’accessibilité. Elle recense sur son site de nombreuses activités accessibles.

Site web : www.leichter-reisen.info

Mail : info@eifel.info

Tél. +49 0 65 51 96 56 0

Activités à découvrir

• Promenez-vous dans les vasières du Wangerland à la recherche de coquillages et de crabes. Si vous avez du mal à marcher ou que vous vous déplacez en fauteuil roulant, vous pourrez utiliser un Wattmobil, dont les trois grandes roues vous permettront d’avancer facilement et de ne pas s’enfoncer dans les vasières.

AWO SANO Nordsee gGmbH

Inselstraße 2

26434 Schillig

Téléphone : 0 44 26/9 48 90

Mail: info@awosano-nordsee.de

Site web : www.awosano-nordsee.de

• Vivez des sensations fortes en grimpant au sommet de l’Escalier Steinitzer qui comporte une centaine de marches. Un ascenseur incliné emmène les utilisateurs de fauteuil roulant jusqu’en haut de cette tour de guet. Vous pourrez y voir la mine à ciel ouvert de Welzow à 19 mètres au-dessus de la cime des arbres des Alpes Steinitzer. Cette activité est également accessible aux personnes en situation de handicap visuel ou auditif (aménagements visuels et sonores).

Steinitzhof et plate-forme d’observation “escaliers

Steinitzer “ Steinitzer Dorfstraße 1

03116 Drebkau OT Steinitz

Téléphone : +49 (0) 35602/527394

Site web : www.steinitzhof.de

steinitzhof@drebkau.de

• Arpentez la piste cyclable la piste cyclable de l’Elbe, la plus populaire d’Allemagne. Celle-ci traverse le parc national de la Suisse saxonne avec ses montagnes majestueuses. Faite de route goudronnée et sans dénivelés importants, elle convient très bien pour les balades en fauteuil roulant ou en vélo manuel.

Elberadweg Sud

c/o Office de Tourisme de la Suisse saxonne

Bahnhofstraße 21

01796 Pirna

Téléphone : +49 (0) 3051 470141

Site web : www.elberadweg.de

Mail : info@elberadweg.de

• Détendez-vous dans le plus grand centre de Thalasso d’Europe, la Maison Norderney. Un espace spa comprenant de nombreux bains à l’eau de mer et divers saunas, ainsi qu’une offre de bien-être. Par un ascenseur, tous les espaces de la Thalassohaus sont accessibles au niveau du sol. Des toilettes sont disponibles pour les personnes handicapées, ainsi que des vestiaires et des douches appropriés. L’accès à la piscine se fait par un ascenseur. Les fauteuils roulants peuvent être empruntés.

Haus Norderney

Am Kurplatz 3

26548 Norderney

Téléphone : 0 49 32/89 14 00

Mail : badehaus @ norderney.de

Site web : www.badehaus-norderney.de

Irlande

Organiser votre séjour

• Le site www.accessibleireland.com rassemble de nombreuses informations pratiques pour l’organisation d’un séjour avec des besoins spécifiques au handicap : logements, restauration, activités…

• Le site www.iwa.ie propose de nombreuses informatiques à destination des personnes en situation de handicap moteur, et notamment les coordonnées de lieux de vacances accessibles.

• Vous pourrez louer un fauteuil roulant sur place grâce au site www.wheelchairsolutions.ie

Activités à découvrir

• Traversez les tunnels à charbon des anciennes mines d’Arigna, et consultez les documents historiques, les photographies et les équipements miniers exposés qui retracent 400 ans d’histoire minière. Le centre d’accueil et la visite souterraine sont entièrement accessibles en fauteuil roulant, de même que le restaurant. Toilettes accessibles.

Expérience minière Arigna, Arigna, Co Roscommon.

Numéro de contact : +353 071 96 46466.

Email : tours@arignaminingexperience.ie

Site Web : http://www.arignaminingexperience.ie

Promenez-vous sur les Falaises de Moher et découvrez ce lieu mythique des paysages irlandais. Places de stationnement accessibles réservées, plusieurs aires d’observation accessibles en fauteuil roulant, assistance possible pour les personnes qui en auraient besoin, chiens guides bienvenus, toilettes et restaurant accessibles.

Falaises de Moher

Co. Clare IRLANDE

Tél. +353 (0) 65 7086141

Site web : www.cliffsofmoher.ie

• Pénétrez dans l’antre du Château de Dublin. Reconstruit aux 17e, 18e, 19e et 20e siècles, il est maintenant utilisé pour d’importantes réceptions d’État et des inaugurations présidentielles. Accessibilité garantie pour les State Apartments, la Chapelle royale, le restaurant, le magasin d’artisanat, et les toilettes. Brochure / Guide : anglais, irlandais, français, allemand, italien, espagnol.

Château de Dublin

Dame Street, Dublin 2.

Téléphone : +353 1 645 8813

Site Web : www.dublincastle.ie

Italie

Organiser votre séjour

• L’agence South Tyrol for All vous aidera à organiser un séjour adapté à vos envies tout en vous informant précisément sur le degré d’accessibilité de chaque hôtel, restaurant, randonnées ou autre site sur lequel vous souhaiteriez vous rendre.

South Tyrol for All

Téléphone : +39 0473 200397

Site web : www.altoadigepertutti.it

Mail : info@hotel.bz.it

L’association Accessible Italy propose des circuits touristiques sur-mesure adaptés à tout type de handicap. Elle propose aussi bien des parcours à réaliser en toute indépendance que des voyages pré-organisés. Elle recense également sur son site internet de nombreuses informations pratiques sur l’accessibilité des lieux d’hébergement et de visites, et les locations d’équipements.

Accessible Italy

Site web : http://www.accessibleitaly.com

Mail : info@accessibleitaly.com • Le site internet www.disabili.com rassemble une mine d’informations sur tout ce qui touche aux vacances accessibles en Italie, ville par ville, et selon les besoins et aspirations spécifiques de chacun.

Activités à découvrir

• Découvrez les Expositions Touch & Feel (Toucher et sentir), itinéraires spécialement conçus pour les personnes aveugles ou malvoyantes par l’association Accessible Italy.

Vous pourrez ainsi suivre des visites guidées de musées, toucher des modèles en plâtre, et utiliser l’assistant à la visite si vous préférez visiter à votre rythme. Ces expositions sont organisées dans les villes de Rome, Florence, Ancône et Bologne.

Plus d’infos : www.accessibleitaly.com/service.htm

Détendez-vous ou dépensez-vous sur le Lac de Garde où de nombreuses activités accessibles avec tout type de handicap sont proposées.

L’association et coopérative Archè, basée à Trente, organise des activités aquatiques accessibles comme la voile, le surf et le canoë adapté. L’association dispose notamment d’un voilier pouvant accueillir jusqu’à huit personnes simultanément et conçu pour être accessible aux personnes en fauteuil roulant ou à mobilité réduite – avec deux skippers professionnels qui garantissent assistance et sécurité pendant le voyage.

Archè propose également une activité d’aviron adapté, où les athlètes sont assis sur des sièges fixes avec dossier et sangles pectorales orientées vers l’arrière et utilisent des avirons pour faire avancer le bateau.

Autre activité mise en place : le surf sup, variante du surf qui consiste à monter sur une planche et à se déplacer sur l’eau en utilisant une pagaie spéciale pour la propulsion. Ce sport convient à tous en raison de sa simplicité et est également accessible aux personnes ayant une déficience intellectuelle ou sensorielle.

Infos : www.arche-tn.it

– Pour les personnes sourdes et malentendantes, le portail en ligne Accessibility , qui fait partie du projet MAPS (musées accessibles aux personnes sourdes) mène un projet visant à cartographier les musées et les sites d’art accessibles aux sourds en Italie. Accessibility met ainsi à leur disposition toutes les informations nécessaires. Sur la page d’accueil du site, il est possible de rechercher des musées ou des sites culturels accessibles aux personnes sourdes, italiens ou étrangers, en entrant le nom d’un musée spécifique ou en effectuant une recherche par ville ou région. Le portail contient également la section “Itinéraires recommandés” dans laquelle sont proposés des parcours culturels et sociaux, spécialement conçus pour les personnes ayant une déficience sensorielle.

Infos : www.accessibitaly.it

– Autre possibilité, destinée à tous les publics et notamment aux personnes déficientes visuelles : le musée Tattile Statale Omero, situé à Ancône. C’est l’un des rares musées tactiles existant dans le monde. Il vous permettra d’enrichir vos connaissances sur l’art grâce à l’utilisation des mains, et donc de voir à travers le toucher. Le musée a été créé dans le but de permettre aux aveugles d’explorer l’art de manière complète, mais aussi pour offrir à tous les publics un espace innovant où la perception artistique passe par des suggestions multi-sensorielles extra-visuelles.

Infos : www.museoomero.it

Sur les autres continents

Afrique du Sud

L’agence Epic Enabled propose des voyages accessibles à tous, quel que soit le handicap des voyageurs. Les départs s’effectuent à Johannesburg, la plus grande ville d’Afrique du Sud.

Epic Enabled

Sun Valley, Le Cap

Téléphone : +27 021 785 7440

Site web : www.epic-enabled.com

Mail : info@epic-enabled.com

Endeavour Safaris

7441 Table View

23 Lark Crescent, Le Cap

Téléphone : +26 76 86 08 87

Site web : www.endeavour-safaris.com

Mail : info@endeavour-safaris.com

Japon

L’association Japan Accessible Tourism Center , créée par Hideto Kijima, lui-même en fauteuil roulant, propose un panel d’informations très large sur tout ce qui peut être utile aux voyageurs en situation de handicap : accessibilité des transports, hébergements, lieux touristiques… L’association peut également répondre à des demandes spécifiques comme la recherche d’une aide-soignante ou la mise ne place d’une assistance sur place.

Japan Accessible Tourism Center

2-14-20-101 Minamisakurazuka

Toyonaka, Osaka

Site web : www.japan-accessible.com/fr

Mail : mail@japan-accessible.com

rassemble de nombreuses informations à destination des personnes à mobilité réduite, notamment sur l’accessibilité des sites touristiques les plus populaires et demandés du Japon. À découvrir sur : www.accessible-japan.com Visitez l’un des nombreux temples et sanctuaires. Un grand nombre d’entre eux sont équipés de rampes d’accès conçus de manière à s’adapter à l’environnement. Des mains courantes ont été installées et les galets situés au sol ont été fixés et renforcés pour garantir l’accessibilité des lieux. Les plus grands temples et shrines proposent un service de prêt de fauteuils roulants, sans supplément. À noter toutefois que les bâtiments sont souvent en bois avec des marches, ce qui rend difficile l’accès en fauteuil roulant… il est donc important de bien se renseigner avant.

+ Photo https://fr.fotolia.com/id/258082277 : Au Japon, beaucoup de temples et sanctuaires sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Ici le sanctuaire Heian-Jingu Shrine à Kyoto.

Argentine

Un itinéraire dédié aux personnes non-voyantes pour visiter la ville de Victoria. L’organisme du tourisme de Victoria, Envitur – Ente Victoria Turismo, propose aux personnes déficientes toute une gamme d’activités parmi lesquelles une journée de découverte de la ville à travers des animations et visites qui font appel au toucher, à l’odorat et au goût : balade en pleine nature, visite d’un parc thermal et spectacle musical.

Pour en savoir plus, contactez Envitur par mail : envitur@hotmail.com

ou via sa page Facebook : https://www.facebook.com/entevictoriaturismo.envitur • Admirez les Chutes d’Iguazú. Situées à la frontière entre l’Argentine et le Brésil, ces immenses chutes d’eau font partie d’un célèbre parc naturel classé au patrimoine mondial de l’humanité. Elles sont accessibles aux personnes en situation de handicap moteur grâce à des rampes présentes sur tout le site et la suppression des obstacles physiques. Plus d’infos : https://whc.unesco.org/fr/list/303

Pour préparer votre voyage et organiser votre séjour à l’étranger