Orga : une association pour les associations

Aider les associations qui manquent de temps, de bénévoles, d’idées… c’est l’objectif d’Orga, qui soutient pendant une ou deux années, des associations ou réseaux en permettant leur développement. Sport, spectacles, concerts, tous les moyens sont bons pour atteindre ce but. Et cette année, elle a choisi de soutenir le Réseau Arevale* qui s’occupe de l’insertion des jeunes autistes dans le milieu professionnel.

Aider ceux qui aident ! C’est le but que s’est fixé l’association Orga. Son objectif est simple : sélectionner des associations indépendantes, et leur fournir une impulsion et un accompagnement, sur un ou deux ans, afin de les aider à augmenter leur notoriété, leurs moyens et à concrétiser des actions.

Le réseau Arevale, choisi cette année, est ncomposé de parents d’adolescents, de jeunes adultes autistes et d’associations indépendantes qui participent ou ont été acteurs du développement de l’accueil des personnes atteint de cette maladie. Le réseau a pour objectif d’organiser un accompagnement des adolescents et des adultes touché par l’autisme, tout au long des différents aspects de la vie qu’elles sont susceptibles de connaître, comme toute personne ordinaire : l’emploi et le milieu du travail, les loisirs et les vacances, la vie domestique et le logement. Cet accompagnement est conçu selon une démarche d’éducation par l’apprentissage, au cas par cas. Il est supervisé notamment par des professionnels constitués en réseau, pour fournir leurs compétences et une aide aux proches et aux aidants.

Et c’est au titre de cette collaboration que l’Orga va organiser tout au long de cette année 2012 des manifestations culturelles et sportives afin de soutenir l’insertion professionnelle des jeunes autistes. L’aide apportée par l’Orga sera financière, bien sûr, mais pas seulement : elle sera aussi morale et psychologique.

Du sport pour aider les autres, c’est dans cette optique que l’association Orga a donc décidé de soutenir l’Arevale. Et le sport, c’est un domaine que connaissent bien les trois dirigeants de l’Orga. Emmanuel Hugues, président et graphiste, est aussi un sportif amateur. Olivier Merle, le secrétaire, est un athlète de haut niveau, qui avait par exemple participé au JO de Barcelone en 1992. Et enfin, Philippe Poleggi, trésorier, mais qui est surtout coach sportif depuis plus de 20 ans. Dans le cadre de leur entente, plusieurs évènements sont à prévoir. Tout d’abord le marathon fitness, dans lequel s’enchaineront cours de dance aérobic, et spectacle de hip-hop et danse orientale. Il aura lieu le 12 mai au parc de Gerland (69). S’en suivra une course entre Villeurbanne et l’Ile d’Oléron le week-end du 16 au 18 juin. Et enfin, la Troupe de la ficelle organise une représentation théâtrale de Parfum et suspicions, au mois d’octobre (ndlr : date à définir), salle Saint Helene (Lyon 2ème).

*Autisme Répit Emploi Vacances Aide Logement Éducation.