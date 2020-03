Orange RockCorps – « Tu donnes, tu reçois » : la Ville de Paris mobilise 650 jeunes volontaires dans les parcs et jardins

La Ville de Paris s’associe à l’opération Orange RockCorps « Tu donnes, Tu reçois », menée pour sensibiliser et encourager les jeunes à s’impliquer auprès d’associations et mobilise 650 jeunes du 26 août au 22 septembre dans les parcs et jardins parisiens. Sept chantiers bénévoles de 4 heures chacun, encadrés par les agents de la Ville de Paris, accueillent les jeunes pour de petits travaux d’entretien et d’embellissement des espaces verts municipaux.

– Bois de Vincennes : le 26 août – 100 jeunes ;

– Champ de mars : le 29 août – 100 jeunes ;

– Bois de Vincennes : le 8 septembre – 100 jeunes ;

– Parc Kellerman : le 11 septembre – 50 jeunes ;

– Bois de Vincennes : le 15 septembre – 100 jeunes ;

– Champ de mars : le 19 septembre – 100 jeunes ;

– Bois de Vincennes : le 22 septembre – 100 jeunes.

Cette opération s’inscrit dans la politique de la Ville de Paris pour encourager l’engagement solidaire des jeunes.

A noter :

· samedi 11 septembre de 14h à 18h dans le parc Kellerman (13e) : un chantier de rénovation du mobilier (bancs publics, rambardes, etc.) sera mené par 50 jeunes volontaires ;

· mardi 5 octobre : grand concert au Zénith avec au programme N*E*R*D, Sexion d’Assaut, Mark Ronson & The Business Intl, VV Brown, pour les 5000 jeunes ayant consacré 4 heures de leur temps à une mission de volontariat dans le cadre de cette opération.