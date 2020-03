Orange lance un service client en LSF et en dialogue écrit

C’est une première en France et un service unique en Europe. Pour la première fois, le service client à distance dédié est rendu accessible aux personnes sourdes, malentendantes ou ayant des troubles d’élocution.Ce service permet de contacter en temps réel un conseiller-client formé aux offres autonomie.

Cinq millions de personnes déficientes auditives, cinq cent mille personnes sourdes, dont cent mille qui utilisent la Langue des Signes Française (LSF) sont potentiellement concernées par ce nouveau service. Depuis mars 2004, Orange proposait déjà un service client dédié aux personnes handicapées par téléphone (numéro vert 0 800 11 22 33), email (offres.autonomie@orange-ftgroup.com) ou fax (0 800 24 69 96). Le Groupe pousse maintenant plus loin l’innovation en simplifiant l’accès au conseil et à ses offres.

Des conseillers-clients spécialement formés

Accéder à ce service innovant et convivial est très simple : le client se connecte sur www.orange.fr, rubrique autonomie et clique sur l’icône du mode de communication retenu pour dialoguer en direct avec un conseiller : en LSF (visioconférence via une webcam avec possibilité de surtitrage) ou en texte en temps réel. Les conseillers-clients, spécialement formés à l’accueil et au conseil des personnes handicapées, sont en mesure de proposer les offres convenant au mieux à chacun des besoins : mobiles adaptés, livebox associée au contrat assistance spécifique personnes sourdes, forfaits mobile motamo pour communiquer en texte ou en image, téléphone fixe compatible sms …

Une offre encore plus large

Avec cette nouvelle initiative, Orange enrichit sa gamme de produits et services adaptés et dédiés qui comprend déjà :

– un catalogue “Les Offres Autonomie, à chacun sa solution” édité deux fois par an ;

– 4 800 vendeurs et 380 conseillers formés aux offres autonomie et à l’accueil des personnes handicapées ;



– un réseau de distribution avec 186 boutiques Orange labellisées « autonomie » dont quatre espaces Arc-en-ciel dédiés ;

– un réseau de vente à distance (numéro vert 0800 11 22 33, site web dédié. offres.autonomie@orange-ftgroup.com)