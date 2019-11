Orange inaugure à Paris un espace dédié à l’autonomie

Lors de la semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées, Laurence Thouveny, Directrice Orange Ile-de-France et François René Germain, Directeur Engagement Sociétal et Accessibilité du Groupe ont inauguré le 20 novembre 2019, un nouvel espace dédié à l’autonomie dans la boutique Opéra, en présence de Sophie Cluzel, Secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée des Personnes handicapées et de Gilbert Montagné, Auteur, compositeur et interprète.

Un espace dédié à l’autonomie au cœur de Paris :

Avec ce nouvel espace, situé au 1er étage de sa boutique Opéra, Orange poursuit sa démarche volontariste de mise en accessibilité de ses espaces de vente, en proposant à ses clients un espace entièrement aménagé pour l’accueil des clients et visiteurs en situation de handicap ou de perte d’autonomie. Le parcours du client est facilité grâce à l’audio guidage ou le GPS d’intérieur développé par Aurizone. Ce sont une série de bornes sonores, de boucles auditives, et une signalétique avec des pictogrammes permettent d’identifier facilement les solutions proposées par Orange pour l’audition, la vision, la préhension, la cognition, la motricité ou encore la parole.

Le coussin numérique Viktor, bientôt disponible chez Orange

Ce coussin cache en réalité une télécommande intelligente, développée avec la sté Fingertips. Il sera disponible pour Noël dans 30 boutiques en France métropolitaine au prix de 199,99 €. Son design confortable, robuste et sa housse déhoussable et lavable, favorise l’inclusion numérique des seniors et des personnes handicapées. Ses capteurs permettent de lancer très simplement sur la télévision, des appels vidéos, des jeux, de regarder des photos ou encore d’écouter des livres audio.

Orange, opérateur engagé pour l’inclusion numérique et l’accompagnement du handicap et de la perte d’autonomie

Cet engagement repose sur plusieurs piliers :