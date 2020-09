Opinion des Français sur les MDPH : Une légère amélioration constatée

Les Français donnent leur opinion sur les MDPH et font ressortir une légère amélioration

Tous les Français ont désormais la possibilité de donner leur opinion sur les MDPH – Maisons départementales des personnes handicapées – quand vous le souhaitez, en utilisant le site : http://mamdph-monavis.fr/. C’est dans le cadre de cette étude en continu que la Caisse nationale de la solidarité pour l’autonomie (CNSA) vient de publier un rapport sur les avis récoltés en 2019. Voici les principales informations qui sont ressorties des réponses des 24 000 personnes qui ont donné leur avis (+20% de répondants par rapport à 2018).

– En 2019, la proportion de personnes satisfaites de leur MDPH, de l’accueil et de l’écoute de ses agents et de l’adéquation des aides proposées avec leurs besoins reste relativement stable. Les Français ayant donné leur opinion sur les MDPH soulignent l’écoute et l’amabilité du personnel auprès de qui elles peuvent exprimer leurs besoins et leurs souhaits.

– Cependant, les difficultés à contacter la MDPH ou à identifier le bon interlocuteur pour le suivi de son dossier perdurent, et les délais de réponse restent trop longs. De plus, beaucoup de répondants estiment que les formalités à remplir devraient être simplifiées.

– La proportion de personnes satisfaites de leur MDPH a légèrement augmenté par rapport à 2018 (+1,5 point). La grande majorité des usagers estiment dépendant que le temps de réponse de leur MDPH n’est pas satisfaisant, même si leur proportion diminue (-1,1 point).

Au regard des résultats de cette enquête, la CNSA annonce que « plusieurs chantiers sont en cours pour améliorer la qualité de service des MDPH et répondre toujours mieux aux usagers », notamment :

– En allongeant la durée de certaines aides et prestations pour réduire la fréquence de renouvellement des demandes ;

– En utilisant le système d’information commun des MDPH pour harmoniser et simplifier les démarches.

– En ouvrant davantage de téléservices au sein des MDPH pour permettre aux usagers d’effectuer toutes leurs demandes en ligne.

Le questionnaire en ligne est ouvert en continu sur : http://mamdph-monavis.fr/. La CNSA précise que l’enquête est auto-administrée et anonyme, sans échantillonnage systématique, et que la représentativité des résultats n’est pas assurée.