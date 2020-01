Opération « Plus de vie » : Pour améliorer la vie quotidienne des personnes âgées hospitalisées

Le 1er octobre 2014, Bernadette Chirac, Présidente de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France, donnera le coup d’envoi de la 18ème édition de l’opération + de Vie ! à l’Hôpital Charles Foix.

Objectif : Agir pour améliorer la vie quotidienne des personnes âgées hospitalisées.

– 1er octobre (Journée internationale des personnes âgées) : Lancement de l’opération à l’hôpital Charles Foix, Groupe Hospitalier La Pitié Salpêtrière-Charles Foix (Ivry-sur-Seine, Métro 7).

– Nombreux déplacements de Madame Bernadette Chirac, avec Mireille Darc, dans les services de gériatrie de Centres Hospitaliers de province.

Visites prévues à Dieppe (9 octobre) et Fontainebleau (14 octobre) – 15 octobre : Match de foot opposant le Variété Club de France à l’équipe interne de Géodis à Concarneau, avec Didier Deschamps, Laurent Blanc, Christian Karembeu, Alain Giresse…

– Emission spéciale + de Vie ! sur France 3 en prime time, présentée par Michel Drucker et réunissant les grands noms de la chanson française. Un dispositif exceptionnel est mis en place pour répondre aux promesses de dons des téléspectateurs (date de diffusion communiquée en septembre)

« La France comptera bientôt 2 millions de personnes de plus de 85 ans. La question de la prise en charge et de la qualité de vie des personnes âgées représente donc un enjeu de société majeur, rappellent les organisateurs. La Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France, pour faire de l’hôpital, lieu de soin, un véritable lieu de vie pour les personnes les plus fragiles, a toujours besoin de votre aide. Seuls les dons pourront améliorer le quotidien des personnes âgées hospitalisées. Aidez la Fondation à remplir sa mission en sensibilisant les Français ! Changez la vie des personnes âgées hospitalisées. Donnez à + de Vie ! ».

L’opération + de Vie ! finance des projets pour améliorer la vie quotidienne des personnes âgées hospitalisées, en agissant selon 4 axes majeurs :

→ Rapprocher les familles et créer du lien intergénérationnel. La Fondation finance la création de structures d’accueil et d’hébergement pour accueillir les proches des personnes hospitalisées : Maison des parents, Espaces Famille…

→ Développer des activités pour rompre la solitude et l’ennui. La Fondation favorise la réalisation d’activités intérieures et extérieures : aménagement de salles informatique, atelier cuisine, création de jardins, organisation de séjours, achat de minibus…

→ Améliorer le confort et l’accueil pour mieux vivre à l’hôpital. La Fondation contribue à améliorer le cadre de vie à l’hôpital : décoration des chambres et des couloirs, achat de mobilier, fourniture de fauteuils roulants…

→ Lutter contre la douleur et maintenir la dignité des patients âgés. La Fondation soutient des projets antidouleur (786 projets financés depuis 1997) comme l’achat de matelas anti escarres, de pompes antidouleur, de coussin de positionnement…

Plus d’infos: www.plusdevie.fr