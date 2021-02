Opération livre AudioSolidaire : prêter sa voix pour enregistrer un passage du roman « Ne le dis à personne… » d’Harlan Coben

Ecouter article Ecouter article





Devant le succès rencontré l’année dernière par la première édition, l’Association Valentin Haüy reconduit du 3 au 30 octobre 2011 cette opération de solidarité et de sensibilisation au handicap visuel.

Le principe reste simple et ludique. Il consiste à enregistrer une ou plusieurs pages du roman en se rendant sur un site internet créé spécialement pour l’occasion. L’ensemble des contributions des internautes est compilée par l’AVH qui en édite un livre-audio. Des personnalités telles que les comédiens Lambert Wilson, Gérard Darmon, Véronique Jeannot, et l’écrivain Jean Mattern participent cette année à l’opération. Pour contribuer à l’enregistrement du deuxième livre AudioSolidaire, rendez-vous sur : www.avh.asso.fr du 3 au 30 octobre 2011.

L’idée du livre AudioSolidaire est née d’une volonté de l’Association Valentin Haüy d’aller à la rencontre du grand public et de le sensibiliser au handicap visuel. Le but est en effet de rassembler une majorité de personnes autour de la cause des aveugles et malvoyants, de construire une aventure symbolique réunissant d’une part les personnes atteintes de ce handicap, et d’autre part les personnes qui le connaissent mal. Parmi tous les services proposés aux aveugles et malvoyants pour vivre comme tout le monde, le « livre lu » est l’un des plus emblématiques. Nouvelles, romans, grands classiques, les œuvres audio se multiplient pour offrir un large éventail de choix aux victimes du handicap visuel.

À Paris, la Médiathèque de l’Association Valentin Haüy propose une collection unique de documents adaptés aux difficultés de lecture des aveugles et malvoyants. Elle met gratuitement à la disposition des personnes déficientes visuelles des outils et des services indispensables pour accéder à la culture en toute autonomie, dont un important service de prêt par correspondance pour les aveugles et malvoyants en France et à l’étranger. Elle compte notamment plus de 2 000 livres sonores, 2 000 livres en gros caractères, plus de 20 000 livres en braille, plus de 150 vidéos en audiodescription et plus de 5 000 partitions musicales en Braille.