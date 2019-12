Opération « jerecycle2013 » au profit de la recherche sur les maladies du cerveau

À l’occasion de l’événement grand public « Les Neurosciences à Lyon » organisé le 16 mars 2013 dans le cadre de la Semaine internationale du Cerveau, la Fondation Neurodis lance dans le Rhône une vaste opération écologique, citoyenne et solidaire de collecte d’équipements informatiques obsolètes ou en fi n de vie au profi t de la recherche sur les maladies du cerveau.

« Jerecycle2013 » est une collecte écologique, citoyenne et solidaire qui concerne tous les équipements informatiques, électriques et électroniques obsolètes ou en fin de vie (ordinateurs, imprimantes, claviers, tours informatiques, souris, téléphones portables…, à l’exception des téléviseurs et écrans à tube cathodique). C’est la société Alvoé, entreprise régionale spécialisée dans la collecte de ce type de produits qui en assure la logistique.

● écologique : cette collecte est une véritable démarche écologique qui s’inscrit dans un objectif de protection de l’environnement sachant par exemple qu’un ordinateur enterré pollue 10 m 2

pendant 1 000 ans !

● citoyen : la société lyonnaise Alvoé, centre de tri agréé, fait appel à des ESAT* et EIAR* pour collecter, démanteler et reconfi gurer les matériels collectés.

● solidaire : les matériels collectés sont ensuite triés, recyclés et revendus dans le cadre d’une action solidaire au profi t de la Fondation Neurodis, dédiée à la recherche sur les maladies du cerveau

(AVC, Alzheimer, épilepsie, Parkinson, sclérose en plaques…). Pour chaque unité collectée dans le cadre de l’opération « jerecycle2013 », un euro est reversé à la Fondation Neurodis.

Cette opération est réalisée avec le soutien humain, technique et fi nancier d’un certain nombre de bénévoles et d’entreprises régionales, engagées dans une politique de développement durable et

une démarche éco-citoyenne.



« jerecycle2013 » est destinée à devenir une collecte d’envergure grand public. Elle est d’ores et déjà relayée depuis janvier 2013 par la CGPME du Rhône lors de ses réunions d’adhérents. Elle a vocation à s’élargir sur un plus vaste périmètre. Toutes les informations utiles sur le fonctionnement des collectes, les partenaires impliqués et le calendrier des collectes seront disponibles sur le site www.jerecycle2013.org

Rendez-vous Chapiteau des Neurosciences

Samedi 16 mars 2013,

Place Antonin Poncet 69002 Lyon

14h00 / 17h00

* ESAT : Etablissement et Service d’Aide par le Travail / EIAE : Entreprise d’Insertion par l’Activité Economique.