Opération « jardin » au Niger

Oumou ressemble fort à tout autre jardinier nigérien à la saison la plus fertile, dans ce pays désertique. Ce petit bout de femme de 40 ans se lève à cinq heures du matin, prend son petit- déjeuner et travaille pendant cinq heures dans son potager, où elle veille sur son manioc, ses mandarines, ses poivrons et ses pommes de terre.



« C’est l’arrosage de toutes ces plantes qui est le plus difficile. Je vais de rangée en rangée et on dirait toujours qu’il en reste », raconte la jardinière. Mais lorsque le soleil sahélien du Niger apparaît à l’horizon, Oumou range son arrosoir au bord du puits, tend les mains pour se traîner en avant, l’arrosoir presque vide sur la tête, ses genoux se balançant en demi-cercle pour la propulser en avant. Paralysée par la polio à un jeune âge, elle a commencé à jardiner il y a deux ans, avec l’aide du Projet de Réadaptation des Aveugles et autres personnes Handicapées du Niger (PRAHN), un organisme communautaire local à but non-lucratif. L’organisation lui a donné du bois pour installer une clôture, des outils, des engrais et des semences, et lui a fourni, ainsi qu’à ses frères et sœurs, le matériel nécessaire pour construire un puits.



Réformer le secteur social

Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) tente actuellement d’intégrer ce projet (et d’autres projets de potagers semblables) aux réformes du secteur social engagées par le gouvernement. Pour participer, Oumou a dû prouver son handicap, son droit de propriété et sa volonté de labourer cette terre craquelée. « Je ne pensais vraiment pas que je pourrais le faire. Moi, jardinière ? Je ne pensais même pas que cela serait possible ». Mais ce n’était pas sa paralysie qui la retenait : Oumou a en effet expliqué qu’elle n’avait jamais imaginé pouvoir récolter 3 000 dollars pour construire son potager, soit environ cinq fois le salaire annuel moyen au Niger, selon les statistiques 2007 de la Banque mondiale.



Plus que des outils

Les personnes handicapées s’occupent tout au long de l’année de 40 « potagers de la survie » dans les bourgades poussiéreuses des régions de Tillaberi et Dosso, chacune située à plus de 100 km de Niamey. Zama Soumana Pate, qui dirige le PRAHN, a expliqué que ces potagers étaient plus des moyens de survie que des projets de jardinage : « [Les personnes handicapées] reçoivent bien plus que des outils de jardinage. Nous voulons leur donner des outils pour la vie ». Dans le cadre du PRAHN, les jardiniers reçoivent des conseils sur la santé maternelle et l’inscription des enfants à l’école, se voient délivrer des moustiquaires imprégnées, bénéficient d’une aide pour l’installation de latrines et, s’ils s’avèrent responsables et travailleurs, ils peuvent emprunter un petit mouton ou une petite chèvre, qui leur permettra de générer davantage de revenus. Les jardiniers doivent rembourser près de 500 dollars sur les quelque 3 500 dollars investis par le PRAHN.

(source ONU)