Conçue par la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports du Val-de-Marne et mis en place avec l’Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré (USEP), en partenariat avec l’Inspection Académique, l’Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS), l’opération « Handi : cap sur le sport ! », qui se déroulera les 15 et 16 juin, s’inscrit dans le cadre des Jeux du Val-de-Marne proposés par le Conseil Général du Val-de-Marne.

Cette manifestation sportive poursuit un double objectif :

– promouvoir la pratique sportive des personnes handicapées

– favoriser la mixité de la pratique sportive entre personnes en situation de handicap et personnes valides.

« Handi : CAP SUR LE SPORT ! » … est une journée d’initiation à la pratique sportive à travers différents ateliers de découverte au profit des jeunes en situation de handicap.

Près de 1 200 enfants à la fois issus de classes spécialisés (CLIS, UPI, IME…) et de classes « banales » pourront s’initier à quatre activités sportives pendant une journée.

Cette année les participants pourront pratiquer des pratiques sportives très diverses grâce à l’intervention d’associations et des comités sportifs départementaux d’aviron, badminton, baseball, basket, canoë-kayak, équitation, football, golf, gymnastique, hockey sur gazon, jeux d’échec, judo, lutte, rugby, tennis, tennis de table, tir sportif mais aussi grâce aux comités régionaux et départementaux handisport et sport adapté.

Organisée sur inscriptions préalables, cette deuxième édition se déroulera le lundi 15 et mardi 16 juin 2009, de 9h30 à 16h, au Parc Interdépartemental des sports Paris / Val-de-Marne de Choisy-le-Roi.

Lors de ces journées, les comités sportifs départementaux sélectionnés seront à même de renseigner les participants sur l’offre concernant leurs disciplines et ainsi les orienter vers les clubs accueillants des jeunes en situation de handicap, notamment à l’aide du Handiguide.

Dans le cadre de cet événement, des partenariats originaux ont été mis en place. Par exemple, un goûter dont la dominante est le commerce équitable ainsi qu’une exposition photo visant à promouvoir et à sensibiliser la pratique sportive des personnes en situation de handicap.

Enfin pour rendre cet événement plus festif, une troupe de théâtre de rue et une fanfare seront présentes lors de cette manifestation et de nombreux sportifs de haut niveau seront présents, comme Sylviane Félix, Djamel Mastouri, Sallem Ryadh, Marie Pasquet, Davy Dona…