Open tennis handisport du Loiret : Sébastien Husser remporte la finale homme et Emmanuelle Morch la finale femme

L’Open tennis handisport du Loiret s’est terminé dimanche au complexe de la forêt à Saran avec les finales homme et femme. C’est Sébastien Husser (N°8 français) qui remporte la finale homme contre Frédéric Cazeaudumec (N°5) tandis qu’Emmanuelle Morch remporte la finale femme contre Evelyne Claverie. Avec 42 joueurs, ce fut à nouveau cette année le premier tournoi de tennis handisport de France.





Pour les organisateurs du tournoi, l’AS Handisport Orléanais et le CJF Tennis comme pour Stéphane Goudou, directeur du tournoi, l’Open tennis handisport du Loiret fut sans aucun doute la plus belle vitrine handisport en région Centre. 42 joueurs se sont affrontés jusqu’à Dimanche à Saran pour un tournoi de simples et un tournoi de doubles. L’édition 2012 de l’Open tennis handisport du Loiret était un tournoi décisif pour les joueurs car il était le dernier tournoi pour espérer se qualifier au Championnat de France 2012. Chez les hommes, c’est Sébastien Husser qui s’impose face à Frédéric Cazeaudumec en 6/1 6/1. Le peu d’erreur et la technique de Sébastien Husser auront eu raison de Frédéric Cazeaudumec.

Pour la deuxième année, L’Open tennis handisport du Loiret accueillait en parallèle un tournoi féminin réservé aux sportives handicapées. Cette année, une dizaine de compétitrices s’affrontait dont la N°3 Emilie Chéné et la N°4 Pauline Helouin. C’est Emmanuelle Morch qui s’impose cette année face à la gagnante de l’année dernière Evelyne Claverie en 3/6 6/4 6/3.Plus de 80 matchs en 3 jours, une centaine de bénévoles et de nombreux partenairesNouveauté 2012, les matchs du tournoi ont été retransmis en direct avec plus de 2000 connexions. Rendez-vous l’année prochaine du 14 au 17 novembre 2013 pour la 13ème édition de l’Open Tennis Handisport du Loiret.