Open international de l’île de Ré 2010

Créé en 2005, par Yann Maître, ancien entraineur fédéral des équipes de France, l’Open International de l’Ile de Ré, tournoi de tennis en fauteuil, se déroulera à la Couarde-sur-Mer du 22 au 26 Septembre 2010. L’Open international de l’ile de Ré est désormais un tournoi de catégorie « ITF 2 ». Cette homologation, attribuée par la fédération internationale de Tennis (ITF), fait de l’Open de l’île de Ré le premier tournoi de ce type en France et rentre ainsi dans le cercle très fermé des 40 plus grand tournois au monde. Chaque année les meilleurs joueurs et joueuses du tennis en fauteuil s’affrontent dans un cadre idyllique et convivial. Il est un des seuls tournois au monde de sa catégorie rassemblant autant de joueurs et joueuses du Top 10.

Stefan OLSSON (n°4 mondial), Michaël JEREMIASZ (n°5),

Martin LEGNER (n°7), Annick Sevenans (n°9), Jiske GRIFFIOEN (n°10)

Et tant d’autres… seront présents et s’affronteront lors de cette 6ème édition.

Avec des tableaux de plus en plus impressionnant tant au niveau de la quantité que de la qualité des joueurs, l’Open International de l’île de Ré a su s’imposer comme un événement majeur non seulement du tennis en fauteuil français mais également de la région.

Un parrain de renom…

Gilles Leclerc, Président directeur général de la chaîne « Public Sénat » nous fait l’honneur d’être le parrain du tournoi L’open de l’ile de Ré, c’est aussi l’occasion de sensibiliser, les jeunes et les moins jeunes, sur le thème du handicap et de la sécurité routière. C’est pourquoi, parallèlement, et sur le site même du tournoi, ont été mises en place, avec les collèges de la région, des cessions d’information sur le thème du handicap et de la sécurité routière avec pour « attraction » une voiture tonneau. Loin du stéréotype des îles au paysage fascinant mais sans âme, l’île de Ré abrite un événement porteur de sens pour les passionnée de tennis, mais pas que… L’Open International de l’île de Ré c’est avant tout une rencontre pour la différence, un lieu de partage où dépassement de soi et bonne humeur sont les maîtres mots.