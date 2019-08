Open International de l’Ile de Ré 2009

La 5e édition de l’Open international de l’Ile de Ré a ouvrira ses portes sur les neuf courts du club de la Couarde sur Mer du jeudi 24 au dimanche 27 septembre 2008. Créé en 2005 par Yann Maitre, l’open de l’Ile de Ré est devenu un rendez-vous incontournable du tennis handisport et rassemble les meilleurs joueurs et joueuses du NEC Wheelchair Tennis Tour. Tournoi de catégorie « ITF 3 », comptant pour le classement international et se situant au 3ème rang des tournois français derrière l’Open de France et Roland Garros, l’Open de l’Ile de Ré est une compétition majeure du circuit européen d’automne. Quatre-vingt joueurs venus des cinq continents s’affronteront cette année encore, et pour la première fois deux joueurs et deux joueuses du Top 10 seront présents garantissant ainsi un spectacle de très haut niveau.