Open Forum Hanploi, pour la formation et l’emploi des personnes handicapées : un évènement réussi

Le 1er juin dernier, Hanploi et l’ESSEC organisaient l’Open Forum pour la deuxième année consécutive. Une journée entière dédiée à la formation et à l’emploi des personnes en situation de handicap. Cette seconde édition s’est positionnée comme un temps fort d’échange autour de l’insertion professionnelle, de l’évolution de carrière, et de la formation initiale ou continue.

27 entreprises et 200 candidats ont pu échanger sur de nombreuses opportunités de stage, d’apprentissage et d’emploi, au sein des locaux de l’EESSEC au CNIT.

Les deux conférences organisées ont apporté des éléments de réponses aux questions que se posent les candidats :

« Mon handicap, j’en parle ou j’en parle pas ? Mon handicap risque t-il de freiner ma carrière ? » Les recruteurs et autres participants présents lors de ces débats ont ainsi pu appréhender aux travers des témoignages de particuliers et de professionnels de l’insertion, les difficultés rencontrées au cours du parcours professionnel d’une personne en situation de handicap. Des réponses concrètes ont pu être apportées.

Soutenu par la Conférence des Grandes Ecoles, UNIRH, Cap Emploi et l’AGEFIPH, l’Open Forum est un évènement incontournable dans la recherche d’emploi des personnes en situation de handicap. Tadeo et Surdicité ont rendu cet évènement entièrement accessible.

En somme, une journée enrichissante tant pour les entreprises que pour les candidats présents.

« Collaborer avec l’ESSEC est important pour notre association, cela démontre l’investissement de l’enseignement supérieur sur la question du Handicap » déclare Franck Seurin, Directeur Général d’Hanploi.

« L’Open Forum fait partie des temps forts des projets handicap que nous organisons toute l’année, tant d’un point de vue pédagogique, que pour la formation et l’emploi des personnes handicapées. » déclare Agnès Kerecki, co-référente handicap du groupe ESSEC.