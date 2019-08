Open Forum Essec – Hanploi : pour la formation et l’emploi des personnes handicapées

Pour la deuxième année consécutive, Hanploi et l’ESSEC organisent l’Open Forum. Une journée entière dédiée à la formation et à l’emploi des personnes en situation de handicap. L’Open forum est aussi un temps d’échange autour de l’insertion professionnelle, de l’évolution de carrière, et de la formation initiale ou continue. Rendez-vous le 1er juin.

Le site dédié au recrutement des personnes en situation de handicap Hanploi.com, et l’ESSEC, école de commerce reconnue à l’international, proposent la seconde édition de l’Open Forum. Étudiants et candidats en situation de handicap, de bac+2 à bac +5 ou bac avec expérience, sont attendus nombreux pour une journée riche en opportunités de stage, d’alternance et d’emploi, mais aussi de formation.

Rendez-vous

le 1er juin prochain,

dans les locaux de l’ESSEC

au CNIT à La Défense

de 10h00 à 17h00.

Au programme : des conférences, des opportunités d’emploi et de formation, des conseils et de l’accompagnement, des ateliers de Technique de Recherche d’Emploi, des rencontres avec des associations…

Une trentaine d’entreprises présenteront leurs offres dans les secteurs du commerce, de la communication, de l’ingénierie, de l’informatique, etc.

Chaque candidat aura également la possibilité d’être conseillé par les structures d’accompagnement dédiées aux personnes handicapées. Ils pourront également rencontrer les associations partenaires d’Hanploi et de l’ESSEC.

Soutenu par la Conférence des Grandes Ecoles, l’Open Forum tant à devenir un évènement incontournable dans la recherche d’emploi des personnes en situation de handicap.

Dès le début du mois de mai, le site www.openforum.fr sera disponible. Ce site proposera notamment aux candidats de s’inscrire pour participer à cette journée, de prendre connaissance des thèmes et des intervenants aux conférences. Ils auront aussi accès à des astuces pour se préparer à la première rencontre avec les recruteurs.

Les entreprises présentes : RTE, SFR, Thales, Air Liquide, Banque de France, Penelope Agency, ETDE….