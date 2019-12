La quatrième édition de l’Open Forum ESSEC-Hanploi pour l’emploi et la formation des personnes handicapées aura lieu le jeudi 30 mai de 13h à 18h, à l’ESSEC au CNIT- Paris La Défense.

Rassemblant chaque année une trentaine d’entreprises et les grands acteurs de l’insertion professionnelle et du handicap, l’Open Forum ESSEC-Hanploi est devenu en quatre ans un évènement phare pour les personnes en situation de handicap à la recherche d’un emploi ou d’une formation.

Hanploi et l’ESSEC Business School renouvellent leur partenariat en organisant l’Open Forum ESSEC-Hanploi le 30 mai prochain dans les locaux de l’ESSEC au CNIT, Paris La Défense. Depuis la création de ce forum, les organisateurs souhaitent proposer aux candidats en situation de handicap de réelles opportunités d’emploi et de formation, en réunissant des acteurs engagés en faveur de l’intégration des personnes en situation de handicap.

3 espaces pour optimiser sa recherche auprès d’acteurs engagés

Ce forum dédié aux candidats de niveau Bac (avec expérience) à Bac+5, est un lieu privilégié pour rencontrer des recruteurs handi-engagés dans un environnement convivial et à taille humaine. Présents sur l’espace « Emploi », ils présenteront leurs offres d’emploi, de stages, ou de contrats en alternance, dans des secteurs d’activités variés (banque, commerce, grande distribution, industrie, bâtiment…). Pour les candidats souhaitant se former sur un nouveau métier, l’espace « Formation et Métiers » (1) répondra à leurs attentes en leur faisant découvrir des formations en continue ou en alternance dans l’enseignement supérieur. Grâce à la présence de chargés de mission Cap Emploi et de professionnels de l’insertion et du handicap (2) , les candidats qui le désirent, bénéficieront d’un soutien dans leur recherche d’emploi et dans la construction de leur projet professionnel. Dans l’espace « Conseils Personnalisés et Handicap », ces professionnels seront disponibles pour préparer au mieux les candidats à l’entretien d’embauche.



Une table ronde sur la reconversion professionnelle

À la demande des candidats de l’édition 2012 de l’Open Forum ESSEC-Hanploi, la thématique de la table ronde répondra aux attentes des personnes en situation de handicap souhaitant faire une reconversion professionnelle et présentera les procédures à suivre pour la réussir.



Informations pratiques sur l’Open Forum ESSEC-Hanploi

– Jeudi 30 mai 2012 de 13h à 18h, dans les locaux de l’ESSEC au CNIT.

– Métro 1 « La défense » ou RER A « La Défense Grande Arche ». Sortie « CNIT ». Accès à l’ESSEC par le « Bureau 2 ».

Inscription et informations sur : www.openforum.fr – Contacts : openforum@hanploi.com – 01 44 52 40 69

(1) ESSEC, Passerelle ESC, Hand’IGS, CNFP, Cidj

(2) Hanploi, Unirh, Cap Emploi, L’Adapt, Afij, Arpejeh, La Fédéeh