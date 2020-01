L’Open de France Handigolf 2015 aura lieu les 2 et 3 mai prochains, sur le parcours de l’Aa Saint-Omer Golf Club, dans le Nord-Pas-de-Calais.

Organisé pour la seconde année consécutive, cet événement rassemblera 70 golfeurs en situation de handicap, parmi lesquels les meilleurs handigolfeurs européens.

« Le tenant du titre et numéro 1 Européen 2014, Mathieu Cauneau, a déjà confirmé sa présence. Manuel De Los Santos, premier joueur de golf jouant sur une seule jambe et participant à des compétitions de haut niveau avec des joueurs valides, sera également de la partie, commentent les organisateurs de l’Open. Que vous soyez golfeurs ou novices, assistez à cette compétition, vous serez étonnés par le spectacle et profitez-en pour vous initier au golf lors de ces journées ».

Plus d’infos sur : www.golfsaintomer.fr/handigolf/evenements.php