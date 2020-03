Open C2 Paris 2009 : les inscriptions sont ouvertes

Dimanche 13 décembre 2009, mille cinq cent participants sont attendus à l’Open C2 Paris pour participer à la 11e édition du plus grand événement sportif indoor de France. Pendant une journée, champions olympiques ou amateurs d’aviron de tous niveaux, s’affronteront sur des rameurs Concept2 installés dans l’arène du Stade Pierre de Coubertin à Paris.

Challenge d’aviron indoor de référence en France, l’Open C2 Paris accueille chaque année, athlètes de haut niveau et grand public, dans un esprit de compétition et de convivialité.

Hommes, femmes ou adolescents, champions olympiques, amateurs d’aviron ou adeptes du fitness, de tous niveaux sportifs, valides ou non-valides, s’affronteront le temps d’une course, sur des rameurs de marque Concept2. Aux côtés de personnes de même catégorie (âge, sexe, poids, handicap), ils disputeront seul ou par équipe de quatre, des courses virtuelles de 1000 mètres (pour les scolaires et les personnes handicapées), 1500 mètres (pour les cadets) ou 2000 mètres (pour les juniors et les catégories d’âge supérieures). Au total, soixante-dix rameurs avec écran seront installés dans l’enceinte du Stade Pierre de Coubertin. Afin que la course virtuelle devienne bel et bien réelle, chaque participant disposera d’un “bateau-avatar” dont l’avancement sera retransmis en direct et sur grand écran. L’occasion pour les sportifs de suivre leur position et pour le public de les encourager.

Les trois premiers de chaque catégorie seront médaillés et recevront des lots offerts par les partenaires de l’Open C2 Paris. Tous les résultats seront disponibles le soir même sur le site www.concept2.fr. Les compétiteurs auront aussi accès à l’analyse de leur course par coup d’aviron et pourront visualiser leur course avec les positions de leurs différents concurrents.

Renseignements et inscription : www.concept2.fr.