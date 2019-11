Opcalia publie une nouvelle édition de son guide « La formation en questions »

Alors que l’année 2010 représente la première année d’application de la réforme de la formation professionnelle, OPCALIA publie une nouvelle édition 2010 de son guide « La formation en questions ». Ce guide tient compte des dernières évolutions législatives et recense 64 questions-réponses récurrentes que se posent les entreprises au regard du nouveau paysage de la formation professionnelle. Il aide les chefs d’entreprises et les responsables des ressources humaines à construire efficacement leur plan de formation et à renforcer la professionnalisation. Outil pratique et expert, il complète l’action des conseillers formation d’Opcalia et celle de son service d’information juridique en continu aux entreprises.

Le nouveau guide a été réalisé par le service d’information juridique sur la formation professionnelle d’Opcalia. Ses experts ont sélectionné les principales questions que les entreprises se posent sur la formation pour approcher la « Formation Professionnelle Tout au Long de La Vie ».

Une place importante a été accordée au DIF (Droit Individuel à la Formation) et aux situations dans lesquelles la portabilité s’applique désormais ; 29 questions-réponses lui sont consacrées. Viennent ensuite 17 questions-réponses sur les autres dispositifs que sont la période de professionnalisation, le plan de formation et le contrat de professionnalisation. Un chapitre concerne le financement et l’imputabilité des dépenses de formation. La dernière partie est consacrée aux questions diverses et aux situations particulières telles que les obligations de l’entreprise en matière de secourisme au travail, les règles applicables en matière de gratification de stagiaires et l’attestation de fin de formation.

Commentant cette annonce, Ghislain Sentis, Responsable juridique d’Opcalia, déclare : « Le nombre important de questions suscitées par le DIF souligne la réelle préoccupation des entreprises et des salariés de s’approprier ce nouveau dispositif mis en place par la loi du 24 novembre 2009. Ce guide qui tient compte des dernières évolutions législatives vient compléter la mission d’information des conseillers et juristes d’Opcalia auprès des adhérents. »

Le guide « La formation en questions » est disponible auprès des bureaux d’Opcalia en région, dont les coordonnées sont disponibles au 01 44 71 99 00 ou sur www.opcalia.com (rubrique Contacts).

A propos d’OPCALIA (www.opcalia.com)

OPCALIA est un Organisme Paritaire Collecteur Agréé (OPCA) – interbranches, interprofessionnel et régional – au titre de la formation professionnelle. Il finance la formation des salariés via différentes mesures : plan de formation, contrats et périodes de professionnalisation, DIF, bilans de compétences, VAE.

– Définition et mise en œuvre de projets de formation ;

– Ingénierie financière : articulation des différentes mesures de formation, cofinancements publics… ;

– Simplification administrative et financière ;

– Service d’informations juridiques sur la formation ;

– Mise à disposition d’outils d’information, d’aide à la décision…

OPCALIA est le 3ème acteur national en matière de gestion de la Formation Professionnelle Continue et représente 38 000 entreprises adhérentes qui emploient 1,6 million de salariés issus de 24 branches et secteurs d’activité ou de l’interprofession ; 410 M€ ont été collectés en 2010 au titre de la Formation Professionnelle des salariés (MSB 2009).

OPCALIA s’appuie sur un réseau de 28 opérateurs régionaux répartis sur tout le territoire et d’opérateurs de branche avec un effectif de 510 collaborateurs.