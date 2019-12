OPCALIA publie un guide sur l’égalité professionnelle Femmes / Hommes « L’égalité professionnelle en questions »

OPCALIA vient de publier un guide pratique visant à accompagner le développement des compétences et des qualifications des femmes et des hommes dans les entreprises. Cadre légal, ressources documentaire, FAQ, plan d’actions, label Egalité… ce guide fournit des informations incontournables et dresse un panorama de solutions et d’actions à mettre en œuvre au sein des entreprises en faveur de l’égalité professionnelle. Il a été réalisé sur la base des bonnes pratiques en matière d’égalité professionnelle recensées lors de l’enquête interrégionale réalisée dans le cadre d’EGALIA, projet dédié spécifiquement à la formation des femmes.

Ce guide de 60 pages présente les situations types où se joue l’égalité professionnelle. Il dit à l’entreprise comment agir en présentant les règles de base à adopter selon sa taille et quel type d’engagement volontariste elle peut prendre.

Sur le plan pratique ce recueil passe en revue la problématique du recrutement, de l’évolution professionnelle, de la formation, de la rémunération, de la mixité des équipes, et de l’équilibre vie professionnelle et personnelle vis-à-vis de la parentalité.

En outre, ce guide complet propose des focus sur le cadre juridique et le code du travail, les aides publiques, les données essentielles de l’étude EGALIA, les publications et les références indispensables ainsi qu’un glossaire.

Une étude pour recenser les bonnes pratiques

L’étude qui a permis la réalisation de ce guide a été réalisée dans le cadre du projet Egalia entre juillet 2007 et octobre 2008 auprès de 330 entreprises de toutes tailles qui investissent dans la formation des salariées. Elle révèle, rappelons le, que l’égalité professionnelle est plus apparente que réelle et que l’égalité d’accès femmes/hommes à la formation professionnelle n’est pas perçue comme une priorité pour les entreprises. L’étude fait apparaître une disparité entre la situation des PME et celle des grandes entreprises qui ont déjà l’obligation de mettre en oeuvre une politique visant l’égalité professionnelle. Le projet Egalia fait l’objet d’un partenariat avec la Délégation Générale à l’Emploi et à la Formation Professionnelle (DGEFP) et le Service des Droits des Femmes et de l’Egalité (SDFE). Il a bénéficié d’un cofinancement du Fonds Social Européen (FSE). Interrégional, il mobilise 12 régions : Basse-Normandie, Bourgogne, Bretagne, Centre, Haute-Normandie, Ile-de-France, Limousin, Midi-Pyrénées, Pays de la Loire, Picardie, Poitou-Charentes, et Rhône-Alpes.

Dans le cadre de ce projet, les entreprises ont bénéficié d’un financement de 40 % des coûts pédagogiques liés aux actions de formation ou aux parcours de 20h et plus destinés aux femmes.

Commentant cette annonce, Yves Hinnekint, Directeur du réseau OPCALIA déclare : Cela fait plusieurs années qu’OPCALIA est engagé dans le combat de l’équité pour l’accès à la formation professionnelle. L’enquête que nous avons menée montre que l’égalité professionnelle femmes/hommes est une évidence pour la majorité des entreprises mais que des écarts subsistent en termes de rémunération notamment. La formation professionnelle constituant incontestablement un levier essentiel pour réduire ces disparités, il était important que les entreprises disposent d’un outil pratique permettant de faire évoluer la situation d’autant que les obligations en la matière se renforcent.

A PROPOS D’OPCALIA (www.opcalia.com)

OPCALIA est un Organisme Paritaire Collecteur Agréé (OPCA) – interbranches, interprofessionnel et régional – au titre de la formation professionnelle. Il finance la formation des salariés via différentes mesures : plan de formation, contrats et périodes de professionnalisation, DIF, bilans de compétences, VAE.

– Définition et mise en œuvre de projets de formation ;

– Ingénierie financière : articulation des différentes mesures de formation, cofinancements publics…;

– Simplification administrative et financière ;

– Service d’informations juridiques sur la formation ;

– Mise à disposition d’outils d’information, d’aide à la décision…

OPCALIA est le 3e acteur national en matière de gestion de la Formation Professionnelle Continue et représente 40 000 entreprises adhérentes qui emploient 2 millions de salariés issues de 22 branches et secteurs d’activité ou de l’interprofession ; 410 M€ ont été collectés en 2009 au titre de la Formation Professionnelle des salariés (MSB 2008). OPCALIA s’appuie sur un réseau de 28 opérateurs régionaux et de branche répartis sur tout le territoire avec un effectif de 510 collaborateurs.