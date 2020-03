OPCALIA initie une démarche compétences pour les personnes handicapées

Dans un premier temps, les entreprises concernées bénéficient d’un appui-conseil de quatre jours, portant sur la gestion des compétences. Dans chaque structure, le référent du projet et l’équipe d’encadrement se familiarisent ainsi avec la démarche, les fiches de poste et le passeport compétences. Clé de voûte du projet, ce dernier permet de formaliser les compétences dans toutes leurs composantes : professionnelles, personnelles, socioprofessionnelles. Pour chaque personne employée, il aboutit à la définition d’un plan d’accompagnement personnalisé, dont la mise en oeuvre sera assurée dans un deuxième temps. Axé principalement sur la formation, ce plan donne au personnel une opportunité de progression professionnelle et sociale. Quant à l’employeur, cette démarche est pour lui un moyen de développer la compétitivité de son entreprise, de renforcer ses démarches commerciales et de répondre aux exigences des financeurs publics.

Le processus a été engagé auprès de dix Etablissements et Services d’Aide par le Travail de la Région en janvier 2010, avec la collaboration de UNIFAF Rhône-Alpes et le soutien financier de la Région Rhône-Alpes. Tout récemment, elle a été étendue à dix Entreprises Adaptées, en partenariat avec l’Union Nationale des Entreprises Adaptés (UNEA) et avec le soutien de la DIRECCTE (Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi). Au total, ce sont donc environ deux cents personnes qui bénéficieront ainsi d’une reconnaissance et d’une consolidation de leurs compétences.

A propos d’OPCALIA (www.opcalia-ra.com)

OPCALIA Rhône-Alpes est un Organisme Paritaire Collecteur Agréé (OPCA) – interbranches, interprofessionnel et régional – au titre de la formation professionnelle. Il finance la formation des salariés via différentes mesures : plan de formation, contrats et périodes de professionnalisation, DIF, bilans de compétences, VAE.

– Définition et mise en oeuvre de projets de formation individuels et collectifs ;

– Ingénierie financière : articulation des différentes mesures de formation, mobilisation de cofinancements publics…;

– Simplification administrative et financière ;

– Service d’informations juridiques sur la formation ;

– Mise à disposition d’outils d’information, d’aide à la décision, de guides pratiques…

Lancement d’études et d’observations en vue d’expérimentations

OPCALIA Rhône-Alpes, c’est une équipe d’une quarantaine de professionnels avec une collecte 2008 de 27,32 M€.

Le Réseau OPCALIA auquel il appartient est le 3ème acteur national en matière de gestion de la Formation

Professionnelle Continue et représente 40 000 entreprises adhérentes qui emploient 2 millions de salariés, issues de 22 branches et secteurs d’activité ou de l’interprofession ; 396 M€ ont été collectés en 2008 au titre de la Formation Professionnelle des salariés (MSB 2007).

OPCALIA s’appuie sur un réseau de 28 opérateurs régionaux et de branche répartis sur tout le territoire avec un effectif de 550 collaborateurs.