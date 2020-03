OPCALIA 3e édition des F d’Or Handicap

La Mission Handicap d’OPCALIA Rhône-Alpes fêtera cette année ses 10 ans d’existence. Une année importante qui sera marquée simultanément par la 3e édition régionale des F d’Or Handicap organisée par OPCALIA Rhône-Alpes. Les F d’Or récompenseront cette année des entreprises, des partenaires et des personnes en situation de handicap ayant mis en œuvre une démarche volontariste et exemplaire visant à qualifier des personnes handicapées.

Un jury se réunira à l’automne pour sélectionner les lauréats au sein de 3 différentes catégories : les formations en alternance (contrats de professionnalisation ou d’apprentissage) ; la formation continue (période de professionnalisation, droit individuel à la formation, validation des acquis de l’expérience) ; le tutorat.

La cérémonie de remise des trophées aura lieu le 19 novembre 2009 au Conseil Régional Rhône-Alpes lors de la semaine pour l’emploi des personnes handicapées.

Un prix spécial sera attribué aux tuteurs qui ont expérimenté en 2008 et 2009 la formation Thandem pour le tutorat de personnes en situation de handicap.

La cérémonie du 19 novembre se déroulera autour de trois faits marquants :

– les 10 ans de la Mission Handicap OPCALIA (chiffres, partenariats réussis, innovations…) ;

– remise des certificats des F d’or aux lauréats et témoignages ;

– présentation de Thandem et témoignages.

Cet évènement devrait rassembler entre 100 et 150 personnes, à savoir des représentants des entreprises, des partenaires emploi-formation et des institutionnels.