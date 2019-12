Onzième édition de la « marche des maladies rares »

La Fondation Groupama pour la santé invite tous ceux qui le peuvent, à venir participer à la « marche des maladies rares ». Organisé dans le cadre du Téléthon par « l’Alliance Maladies rares », cet événement, auquel la Fondation Groupama pour la santé s’associe depuis l’origine, rassemble chaque année plus de 2 000 personnes, malades, familles, amis… Rendez-vous, aujourd’hui à 14H30, au pied de l’hôpital Broussais pour entamer cette nouvelle « traversée de Paris ».

Objectif : sensibiliser le grand public à l’existence des 7 000 maladies rares qui touchent plus de 3 millions de patients sur le seul territoire français. Et au-delà, il s’agit pour les participants de contribuer, par ce soutien affirmé, à faire avancer la recherche, développer de nouveaux traitements et offrir, à tous les malades, un espoir de guérison.

Cette journée représente donc un moment fort, attendu des malades et de leurs proches. Un rendez-vous qui leur permet de se sentir moins seuls, soutenus et entendus, dans une ambiance festive où clowns et jongleurs foulent le bitume avec les familles concernées et ceux qui les soutiennent.

En pratique, l’apport de la Fondation Groupama pour la santé se traduit – au-delà de la prise en charge des frais d’organisation – par la mobilisation des collaborateurs invités à se joindre aux marcheurs, à assurer la sécurité et à contribuer aux animations. En 2009, ils étaient 150 à avoir répondu présents. Souhaitons qu’en cette année de 10ième anniversaire de la Fondation pour la santé et de « l’Alliance Maladies rares », les records de participation à cette marche seront largement battus.

A propos de la Fondation Groupama pour la santé

La Fondation Groupama pour la santé est la seule fondation uniquement dédiée à la lutte contre les maladies rares. Elle est aujourd’hui – 10 ans après sa création – considérée comme un intervenant majeur de la dynamique créée autour de ce combat, ses axes d’action rejoignant plusieurs priorités du premier Plan National Maladies rares (le second devant être présenté d’ici à la fin de l’année).