Only You : « Votre atout, c’est vous »

Être à la mode, se mettre en valeur ou tout simplement renvoyer une bonne image de nous-mêmes en toutes circonstances… Voilà qui n’est pas toujours chose aisée, notamment avec un handicap, qui peut parfois être la source d’un manque de confiance en soi. Vous découvrirez ici les conseils de Leila Ngouoto, fondatrice de la société « Only You », dédiée au conseil en image.

Pouvez-vous nous présenter Only You ?

Only You – Conseil en Image est une jeune société qui propose différentes prestations en lien avec le conseil en image : coaching, accompagnement, recommandations pour se mettre en valeur dans toutes les situations, soigner son apparence et en faire un atout.

Only you est ouverte à tous les publics mais s’adresse particulièrement aux personnes en situation de handicap et aux demandeurs d’emploi : ses deux spécificités. Chacun choisit son objectif, personnel et/ou professionnel, et la formule qui lui convient (accompagnement ponctuel, approfondi, régulier…). Nous répondons aux demandes de particuliers, mais aussi de structures variées dans lesquelles nous mettons en place des ateliers de coaching thématiques. L’atelier « Image professionnelle » fonctionne très bien.

Comment trouver le look qui nous met le plus en valeur et identifier le style qui reflètera le mieux notre personnalité ? Pouvez-vous nous citer des traits de personnalités souvent associés à des styles vestimentaires ?

Je pars du principe que tout dépend des objectifs fixés par la personne accompagnée, notamment professionnels ou personnels.

Pour un objectif professionnel, c’est assez spécifique au type de poste visé. Pour un objectif personnel, en tant que conseillère je pense que l’essentiel est de trouver le style qui sera le plus en adéquation avec son corps et ses envies… mais toujours en respectant les souhaits de la personne et sans chercher à la transformer. Par exemple, si on est quelqu’un d’extraverti, il ne faut pas hésiter à porter des couleurs, des imprimés et des matières qui sortent de l’ordinaire. Alors que les personnes plus timides se sentiront mieux dans un style plus discret. Il s’agit avant tout de rester dans l’harmonie, et de bien mettre en adéquation la personnalité et le paraître.

Dans le cas particulier d’une personne qui est en fauteuil roulant, on peut également privilégier les couleurs vives pour se mettre en valeur. Les gros imprimés ne sont pas très conseillés, car ils peuvent avoir tendance à grossir… mais c’est toujours à apprécier au cas par cas.

À partir de ces éléments, il faut essayer d’installer dans sa garde-robe un petit éventail de chaque petite chose qui convient (vêtements, accessoires, couleurs…).

L’idée est vraiment de faire ressortir au mieux sa personnalité. Il ne faut pas oublier qu’on est souvent vu avant d’être entendu et que la communication non verbale joue un grand rôle.

Le style vestimentaire peut aussi être utilisé pour compenser un trait de caractère. Quelqu’un d’effacé fera davantage ressortir sa personnalité en portant des couleurs vives et des accessoires (foulards, colliers…). Parfois on n’ose pas porter certaines couleurs alors qu’en réalité elles nous iraient très bien. C’est pourquoi je propose à toutes les personnes que j’accompagne de réaliser un test de colorimétrie, afin de déterminer la palette de couleurs qui correspond le mieux à chacun. La couleur est vraiment un outil très intéressant, elle peut booster notre personnalité et également indiquer notre humeur du moment…

Il est parfois plus difficile de mettre son corps en valeur lorsque l’on a un handicap, avez-vous des conseils pour y remédier ?

L’idéal est de démarrer progressivement. On peut commencer par changer quelques couleurs ou ajouter de petits accessoires, adopter une nouvelle coiffure… et prendre le temps de s’affirmer petit à petit pour aller vers l’objectif recherché ou le nouveau style.

Selon le handicap, il y a ensuite différentes astuces. On peut prendre l’exemple d’une personne qui porte une prothèse de jambe. Si elle n’est pas encore très à l’aise, on peut détourner l’attention sur autre chose, en mettant en valeur le buste, la coiffure ou le maquillage. Si la personne est à l’aise, il est possible à l’inverse de mettre en valeur la prothèse, notamment en la customisant, ce que propose déjà la société « U-exist ». La prothèse est alors utilisée comme un accessoire de style supplémentaire. Il est aussi possible de customiser les prothèses auditives, les corsets et les fauteuils. Encore une fois, c’est une question de personnalité, de souhait et d’estime de soi, des éléments qui font aussi partie du conseil en image.

Avez-vous des recommandations particulières pour les personnes qui sont en fauteuil roulant ?

Là aussi, on peut choisir de détourner l’attention avec le haut du corps ou de mettre en avant le fauteuil et/ ou les jambes. On peut essayer de créer une harmonie entre le fauteuil, le corps et les couleurs des vêtements. Il faut également éviter de créer de la masse. Pour cela, on peut uniformiser avec des couleurs et accessoires. De plus, selon leur personnalité, les femmes vont parfois apprécier le fait de porter des jupes, des robes et des chaussures à talons pour faire ressortir leur féminité.

Et pour les personnes malvoyantes ou non-voyantes ?

Il ne faut pas que ce handicap empêche d’aller faire les boutiques, de se montrer et de se sentir belle (ou beau). Des alternatives existent. Lorsque l’on souhaite faire une séance de shopping, on peut par exemple préparer la sortie à l’avance, en téléphonant à l’une boutique qui nous intéresse, et en expliquant que l’on souhaiterait être guidé et conseillé pour des essais…. Tout en indiquant le budget et le style choisis. On peut tomber sur des gens très bien.

Par ailleurs, des associations se développent pour aider les personnes déficientes visuelles à soigner leur image, et notamment « Chouette ton look » qui propose des cours d’auto-maquillage délivrés par Wicci for the World.

Le manque de confiance en soi est souvent problématique en matière de mode et de liberté dans la manière de s’habiller. Qu’en pensez-vous et que souhaitez-vous dire à nos lecteurs à ce sujet ?

Je conseille de faire les changements progressivement, étape par étape et de ne pas forcément rechercher un relooking pur et dur. Cela peut commencer par une nouvelle coiffure, un changement de couleurs… des petites choses. Puis il faut oser, pas à pas, prendre confiance en soi et s’affirmer… apprendre à s’aimer soi-même. Mon mot d’ordre : osez, osez, osez !

Et sur le plan professionnel, quel look conseillez-vous d’adopter pour un entretien d’embauche ? Y a-t-il des règles à suivre impérativement ?

En matière professionnelle, les règles de style rejoignent un peu celles de la séduction. Par contre les codes ne sont pas les mêmes partout.

Dans les secteurs tels que les banques, assurances, ressources humaines, comptabilité… où l’efficacité est la première qualité recherchée, on va privilégier la sobriété pour essayer de plaire à un maximum de personnes tout en restant discret et bien habillé.

En revanche dans les secteurs où l’originalité et le caractère sont les premiers éléments recherchés (création, graphisme, publicité, marketing…), la personnalité devra être beaucoup plus mise en avant, grâce à des couleurs prononcées et des accessoires… un look bien affirmé sera nécessaire.

Parmi les principales couleurs recommandés sur le plan professionnel on trouve :

– Le marron, associé à la sociabilité.

– Le noir, pour l’élégance.

– Le bleu marine (rigueur).

– Le blanc (pureté).

– Le gris (équilibre).

Souhaitez-vous ajouter quelque chose ?

Oui. Dans tous les cas n’oubliez pas que votre atout, c’est vous ! Votre style dépend de vous, de votre personnalité, de vos choix et de vos envies.

Pour faire appel aux services d’Only You – Conseil en Image ou pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.only-you.fr

Propos recueillis par Caroline Madeuf