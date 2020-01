Only Watch 09 : toutes les montres mises aux enchères

Only Watch est une vente aux enchères extraordinaire, se déroule tous les deux ans à Monaco à l’occasion du Monaco Yacht Show, sous le Haut Patronage de S.A.S Prince Albert II de Monaco. Cette année pour ces enchères, 35 marques de haute horlogerie conçoivent chacune une pièce unique. Tous les fonds récoltés lors d’Only Watch seront reversés au profit de la recherche sur la myopathie de Duchenne. La prochaine vente Only Watch organisée par la maison de vente aux enchères Patrizzi & Co, aura lieu le 24 septembre 2009.

La myopathie de Duchenne est une maladie génétique grave qui touche les garçons: une naissance sur 3500. Cette maladie se caractérise par un affaiblissement progressif des muscles qui entraîne des complications pulmonaires et cardiaques pouvant être fatales au fur et à mesure que le patient grandit. En Europe, 30 000 enfants souffrent cette pathologie.

Grâce à la générosité et l’excellent travail des manufactures horlogères participantes, des sponsors, en particulier Osvaldo Patrizzi (Patrizzi & Co), Luc Pettavino (fondateur de l’Association Monégasque contre les Myopathies – AMM) et ses équipes dynamiques, des progrès considérables ont été accomplis dans la recherche sur la myopathie de Duchenne et sur les gènes à l’origine de cette pathologie.

Le développement du Saut d’Exon compte parmi les avancées majeures dans ce secteur. Il s’agit d’une technique dite de chirurgie du gène, qui permet à la machinerie cellulaire «d’oublier» de lire la partie du gène portant l’anomalie. Cette technique a été mise au point par Luis Garcia, Directeur de recherche au CNRS et son équipe. Cette personne clef dans le domaine de la recherche sur la myopathie de Duchenne, ainsi que son équipe et au même titre qu’une vingtaine d’autres chercheurs bénéficient du soutien financier de l’Association Monégasque contre les Myopathies.

Marques horlogères participant à Only Watch 09

Audemars Piguet, Bell & Ross, Blancpain, Bovet Fleurier, Breguet Montres, Cabestan, Cartier, Chaumet, Chanel, Confrérie Horlogère (by BNB Concept), Corum Montres, De Bethune, Delacour, Franc Vila, Franck Muller, Frédérique Constant, Girard Perregaux, Hermès, Hublot, Jaquet Droz, Les Ateliers de Monaco, Louis Vuitton, MB & F, Montblanc, Omega, Patek Philippe, Piaget, Swatch, Tag Heuer, Tourneau Timepieces, Ulysse Nardin, Vacheron Constantin, Van Cleef & Arpels, Zenith International.

Expositions en avant-première

Shanghai (Park Hyatt): 29 – 31 juillet

Genève (Patrizzi & Co): 27 – 29 août

Londres (Asprey): 3 – 5 septembre

New York (Tourneau): 10 – 12 septembre

Milan (Pisa Orologeria): 17 – 18 septembre

Monaco (Monaco Yacht Show): 23 – 24 septembre

Vente aux enchères

Monaco (Yacht show) 24 septembre

Plus d’informations sur:

Patrizzi & Co Auctioneers