On vaccine dans les collèges et lycées

C’est le ministre de l’Education nationale, Luc Chatel, qui l’a annoncé: la vaccination – facultative – des élèves contre la grippe A/H1N1 commencera le 25 novembre, a annoncé dimanche. Les collégiens et les lycéens pourront recevoir les injections dans les établissements scolaires, les écoliers de maternelle et de primaire dans des centres de vaccination de proximité. Il n’y aura aucune obligation et la vaccination se fera sur la base de l’avis des parents et ce sont les parents qui décideront si oui ou non leur enfant doit être vacciné. Ils auront auparavant reçu par l’intermédiaire de leur caisse d’allocations familiale un bon de vaccination. Deux modes de vaccination avaient été retenus et, en primaire et en maternelle, les parents pourront accompagner leur enfant au moment de l’injection. Au collège et au lycée, la vaccination sera organisée dans les établissements scolaires.