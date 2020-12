OKEENEA défend l’accessibilité au Forum franco-émirien

Listen to this article Listen to this article





Sylvain Denoncin, président d’OKEENEA a participé au voyage de la Délégation Présidentielle aux Emirats Arabes Unis. Point d’orgue de la visite : le forum économique franco-émirien aux côtés du Président Emmanuel Macron. Au-delà de l’aspect économique, c’est la valorisation de l’excellence française et Rhônalpine pour l’Exposition Universelle 2020 qui était au cœur des préoccupations.

OKEENEA a été sélectionnée par Business France et l’Élysée avec 11 autres entreprises pour participer à la délégation officielle. C’est son expertise en matière d’accessibilité et ses projets d’envergure comme le chantier de la King Saoud University (KSU) déjà réalisés dans la région qui ont fait la différence.

Les villes de demain seront intelligentes et inclusives

Les É.A.U. consacrent chaque année des milliards de dollars à des projets d’infrastructure. Ils représentent le plus grand marché de projets de la région (37 % de la valeur totale des projets). Des villes entières émergent du désert, le projet de construire la plus haute tour du monde a été lancé dernièrement… Les Emirats Arabes Unis l’ont bien compris : la ville de demain sera intelligente et inclusive. Prendre en compte les besoins spécifiques de chacun est clef pour les enjeux de mobilité.

Rappelons que Dubaï a la double ambition de devenir « la ville la plus heureuse du monde » et d’attirer à terme 180 M de visiteurs par an. Les acteurs émiratis ont pu trouver en OKEENEA un interlocuteur expérimenté pour les accompagner dans leurs projets d’envergure et atteindre leurs objectifs en termes de qualité de vie grâce à son cabinet de conseil en accessibilité universelle : UNIVACCESS. Améliorer l’expérience visiteur passe en effet par l’élaboration d’une véritable stratégie d’accessibilité incluant l’analyse fonctionnelle du bâti et des services.

A propos d’Okeenea : Depuis 1993 et l’invention des feux sonores qui permettent aux aveugles de traverser la rue en sécurité, OKEENEA a développé un réel savoir-faire : transformer les besoins des usagers en solutions techniques permettant ainsi la mobilité des personnes à besoins spécifiques. Sa mission : ouvrir la ville au plus grand nombre en inventant et en installant des équipements d’accessibilité.

Son activité ne se limite plus aux traversées piétonnes, elle s’est étendue à la mise en accessibilité des transports en commun et des bâtiments via des travaux d’aménagement.

Quelques chiffres :

– 200 000 feux sonores partout en France,

– 100 agences du Crédit Agricole Rhône-Alpes,

– 600 bureaux de Poste dans toute la France

– Pose de plus de 400 kilomètres de bandes de guidage dans des lieux publics,

– 800 kilomètres de « nez de marches », bandes rugueuses de couleurs contrastées pour prévenir les chutes.

Autres chantier de mise en accessibilité déjà réalisé : la Seine Musicale, la Manufacture des Tabacs (Université Lyon III), hôtel Marriott Champs Elysées, le Louvres Lens, SMCP (Sandro, Maje & Claudie Pierlot), CRIT, Groupe Casino (Liste non exhaustive)

Okeenea est une entreprise basée à Champagne au Mont d’Or dans le Rhône