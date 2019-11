Ohé Prométhée Seine et Marne devient Seine et Marne Emploi Handicap organisme gestionnaire de Cap emploi 77

Après près de 20 ans d’existence en Seine et Marne, OHE PROMETHEE, association Loi 1901, se transforme avec l’engagement du Conseil Général de Seine et Marne et devient Seine et Marne Emploi Handicap.

Créée en 1992 par le MEDEF 77, Fédération du BTP de Seine et Marne et l’association ODE, Ohé Prométhée Seine-et-Marne avait pour objectif d’agir efficacement pour l’emploi durable des personnes handicapées. Véritable partenaire des employeurs et garant des parcours d’insertion des personnes handicapées, Ohé Prométhée a durant toutes ces années développé une offre de service de qualité.

Ohé Prométhée accompagnait les personnes engagées dans une démarche active d’accès ou de retour à l’emploi et sensibilisait les entreprises privées ou publiques à l’embauche des personnes handicapées. Depuis sa création, ce sont plus de 17 000 personnes qui ont bénéficié d’un accompagnement personnalisé. Ohé Prométhée a permis la signature de 7 000 contrats de travail.

Fin 2011, Ohé Prométhée se transforme et devient Seine et Marne Emploi Handicap avec la création d’un collège partenaires/institutionnel.

Ce projet associatif réunit les forces vives du département :

– les partenaires sociaux (MEDEF, BTP 77, UIMM, la CGC, la CFDT, la CFTC)

– les partenaires institutionnels (LE CONSEIL GENERAL DE SEINE ET MARNE, L’UNION DES MAIRES, la CNOPS -confédération nationale des organismes de placements spécialisés-).

– les partenaires qualifiés (CROIX-ROUGE, LE DEFENSEUR DES DROITS, LE CONSEIL

DEPARTEMENTAL D’ACCES AUX DROITS, HANDISPORT)

– et des personnes qualifiées issues du monde associatif, de l’Education Nationale et de l’entreprise.

Seine et Marne Emploi Handicap a remporté l’appel d’offre de l’AGEFIPH (Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées) pour porter l’ensemble des antennes Cap emploi sur notre département à compter du 1 janvier 2012 (ouverture de 2 nouvelles antennes -Nemours et Torcy- en complément des 2 antennes existantes -Melun et Meaux-). Cap emploi 77, acteur du SPE -Service Public de l’Emploi-, a pour finalité l’insertion professionnelle durable des personnes bénéficiaires de l’obligation d’emploi au sens de la loi de février 2005.