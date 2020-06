Odyssée de l’Espoir, une nouvelle étape sur le carnet de route

Itinéraire reconnu part Michel, pauses et étapes préparées par Odile

“La journée d’aujourd’hui est particulière et pleine d’originalité, du début jusqu’à la fin de la journée !

Nous commencerons par l’intendance (menée d’une main de maître par Sophie) qui a du gérer deux situations de crise.

D’une part, la gestion du camion frigo qui a montré de sérieux signes de faiblesse depuis la veille… Un départ à 8H30 avec ce même camion frigo, direction Toulaud, où des frigos étaient à disposition afin de laisser tous les produits frais en sûreté. Une fois cette mission remplie, direction Valence pour réparation et retour à Toulaud pour finir la préparation du repas avant l’arrivée de la caravane. Mission accomplie.

D’autre part, nous découvrons ce matin qu’il manque un vélo dans la remorque… direction le commissariat de Romans avec une autre équipe d’intendance pour déclarer le vol. Avec l’aide de la gendarmerie de Romans….l’équipe arrive au commissariat, attend son tour et fait la déclaration. Plusieurs vélos volés étant déclarés tous les jours, l’équipe est invitée à venir reconnaître son éventuel vélo…Nous retrouvons ainsi le notre… en kit et repartons en direction de Toulaud où nous arrivons avec un peu de difficulté, ayant été abandonné par le GPS.

Pendant ce temps du côté de la caravane….

Après une nuit bien chargée, les cyclos repartent au volant de leurs bolides, pour quitter la Drôme et y revenir après un petit tour en Ardèche.

La première partie s’annonce très tranquille. Pas trop de côtes, des paysages sympas, et des descentes agréables à l’ombre. Il fait quand même très chaud. Première halte à Alixan. La Bibliothèque Municipale nous a donné le privilège d’utiliser leurs sanitaires très sympathiquement. Tous le monde se ravitaille en eau et pour certains en sucre et nous voilà repartis. Après la traversée de Valence bien escortés par la police de la ville, l’arrivée sur Toulaud fut un peu plus difficile en raison d’une côte assez corsée…

Arrivés à Toulaud , nous sommes accueillis par l’intendance au complet avec un camion frigo en état de marche et leur bonne humeur habituelle. Pour notre plus grand plaisir, la municipalité de Toulaud et l’association SEP Drome Ardèche nous offre l’apéro et des gâteaux locaux en dessert, notamment le ‘petit suisse’ dont nous avons pu connaître l’origine racontée par Mme. Margaron…. Délicieux gateau… l’intendance ayant assuré le repas.

La pause café terminée, nous revoilà sur nos vélos en direction de Crest. La première partie, et aussi sympathique que celle du matin, de la fraîcheur dans les descentes et du plat.

Nous faisons une pause à Montéleger où une bonne dizaine de cyclos nous rejoignent.

Changement de carrioles, et nous repartons pour un parcours assez rude… qui avait été annoncé plutôt cool ce qui a motivé les filles pour prendre la direction des carrioles… Le parcours s’est révélé plus compliqué… un mélange de faux plats interminables en plein soleil et de petites côtes très pentues ! Bravo les Odysséennes !! Ces dernières remercient les bras costaux masculins pour avoir poussé les carrioles et les avoir encouragé avec leur grosses voix. Arrivée sur Crest, ….dans un gymnase gigantesque, une connexion WIFI, et une très belle salle à vivre avec cuisine équipée pour le plus grand plaisir de l’intendance. Avec pour couronner le tout, un apéro offert par la mairie, apéro dont les cyclistes rêvent au moment des dernières côtes. Etant à proximité de la rivière, quelques odysséens en profitent pour aller se rafraîchir.

Vient le moment des douches et d’un repas plein de fous rires, et la salle étant équipée d’un écran géant, Pédro en profite pour diffuser une projection préparé par Flavia et Alberto nous présentant l’Association EMA en Argentine, expliquant leur action et activité afin d’améliorer la communication en faveur de la lutte contre la sclérose en plaque.

Enfin, nous terminons le repas par la diffusion du film de l’Odyssée 2009 que tout le monde a suivi avec rires, attention et émotion !

La soirée se termine en fanfare et danse à l’extérieur…. Certains se sont laissés tenter par un retour à la rivière pour un bain tardif afin de se rafraichir avant le dodo mérité dans le gymnase encore bien chaud.

Partenaires du jour : Total Compétition, le Bol d’air barbenais,