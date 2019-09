Odyssée de l’Espoir, l’aventure continue ! Lundi 12 Juillet Apprieu – Romans sur Isère 80 km

Écrit par Odyssée Reporter

La nuit est salvatrice et un peu (très peu) plus fraîche que la précédente. La fatigue aidant, les bras de Morphée ne tardent pas à bercer des Odysséens calmés par les 105 kms de la veille.

Aujourd’hui ce ne sont que 80 kms qui sont au programme alors un bon petit dej’ en extérieur la caravane se met en place et accueille un nouvel Odysséen, Edmond, un gars fort sympathique d’Apprieu qui est touché par la sclérose en plaques et qui va donc faire son baptême de carriole.

Nous quittons cette belle cité d’Apprieu (où dit-on, les filles sont les plus douces de France) pour une première partie de parcours vallonnée et bien agréable. Une pause nous attend à Sillans ou nous apprécions la pause et les boissons rafraichissantes qui nous sont offertes.

Quelques kilomètres supplémentaires dans les chambarans et nous arrivons à Roybon pour la pause déjeuner où l’équipe d’intendance nous a préparé une belle tablée d’une quarantaine de mètres puisque nous sommes près de 80 invités au banquet de l’Odyssée ce midi. En effet les clubs cyclistes d’Apprieu de St Simon de Bressieux du VTRP de Romans et de Hauterives nous ont rejoints pour parcourir une partie de cette folle odyssée.

Nous profitons donc de ces mollets affutés pour accélérer l’allure l’après-midi et après un changement d’itinéraire nous permettant d’éviter certaines difficultés nous arrivons avec 10 minutes d’avance au rendez-vous que nous a fixé la police municipale qui doit nous guider dans les rues de Romans (exploit à noter tant il risque de rester unique !).

A la maison des syndicats c’est une belle « manifestation » qui nous attend avec la présence d’une adjointe au Maire, Manon DE TONNACH, et des Amis de SEP Drome Ardèche que nous avions déjà rencontré lors du parcours de 2004 (nous souvenons d’une fameuse soirée ravioles…) et de représentants de l’AFSEP.

Après quelques (nouveaux rafraichissements (mais la caravane en a besoin tant le temps est encore des plus chauds) nous assistons à une conférence du Docteur JOYEUX qui arrive à coordonner simplicité, explications précises et données récentes pour une intervention fort appréciée.

Nous finissons la soirée dans le gymnase Aragon où nous attend encore une belle soirée qui nous démontre, une nouvelle fois, que la solidarité et le partage permettent de prendre conscience qu’il convient de relativiser les choses de plaisir et de goûter aux vrais plaisirs.

Merci à nos partenaires du jour le Gîte d’Aire de Côte, une adresse indispensable pour tous les amoureux de la nature, bien connue pour l’accueil chaleureux de ses gérants (comme dirait la patronne n’hésitez pas à les retrouver sur www. Aire-de-cote.com) et à nos partenaires Bretons « Le Ster » qui nous régalent de biscuits aux saveurs du pays (à base de beurre bien entendu !).