Odyssée de l’Espoir, carnet de route : Pernes les Fontaines – La Barben : 75 km

Etape préparée par Joël, Sophie et Blandine, itinéraire reconnu par Thibaud.

Les Odysséens se réveillent doucement et se préparent pour cette dernière journée d’aventure. Chacun trouve son poste après le petit dej et est prêt pour ce dernier parcours qui nous emmène là où tout a commencé.

Une discussion sérieuse grandit autour de la dureté évidente du parcours de ce jour, une fatigue physique générale se faisant sentir ! Finalement, avant la pause, une modification de l’itinéraire est indispensable pour éviter une belle côte de 11 km ! La caravane s’arrête et les éclaireurs se mettent d’accord : il faut scinder la caravane car le terrain est inaccessible pour les véhicules.

En route pour l’aventure, nous suivons les cyclos qui empruntent un beau chemin de terre en pleine forêt…. Le chemin du Cros d’Enfert qui porte bien son nom restera dans nos mémoires…. c’est sportif pour les carrioles et tous sont ravis de cette petite excursion peu commune. La route est semée de gros trous et de grosses pierres, si bien que tout le monde est forcé de descendre de vélo pour la montée et la descente du chemin, soit on tire, soit on pousse ou on stabilise au maximum les carrioles, soit on a un vélo dans chaque main ! Encore un beau travail d’équipe car tout se passe bien ! Zafer et ses six pousseurs ferment la marche et sont applaudis à la fin de l’obstacle qui n’a fait peur à personne ! Comme convenu les véhicules rejoignent la troupe d’aventuriers au village de St Antoine.

La caravane se rapproche petit à petit de sa destination dans la bonne humeur qu’on lui connaît bien. Il est temps de faire une petite halte dans le village de Lagnes pour les rafraîchissements, les ravitaillements et les changements de carrioles. Les Bretons ne tardent pas à envahir l’estrade du village pour motiver les troupes en musique !

Arrivée à Cavaillon pour la pause déjeuner. Nous sommes accueillis par Monsieur le Maire Jean-Claude Bouchet qui félicite l’association pour son engagement concret et sa solidarité. C’est maintenant l’heure de déjeuner ! Au menu un pistou bien costaud préparé par l’intendance!

La caravane repart dans une ambiance toujours festive, guidée par la voix d’Emma maintenant chanteuse officielle du tour ! Monsieur Michel Nicolas du club cyclo de Pélissane (Le papa de Philippe !) se joint à nous pour cette dernière ligne droite. Sur le trajet quelques grosses routes départementales à suivre et à traverser avant la pause à Charleval. Il faut tenir sa droite! Sécurité!!!! Tous le monde est au parfum et tout roule!

Nous remercions Monsieur Guillet, Président du CODEP 84 (Comité Départemental de Cyclotourisme) ainsi que ses membres pour leur participation à cette journée.

A Charleval, les motards chevauchant leurs superbes Harley Davidson de Road & Rock nous rejoignent pour l’arrivée à La Barben. La grande classe ! Frank Nicolas, conseiller municipal à La Barben est aussi là pour nous accompagner à moto.

Pendant ce temps à l’arrivée, tous les fans attendent la caravane avec grande impatience ! On discute, on regarde au bout du chemin, on tend l’oreille et on fait les cent pas !

Les motards en tête font monter l’ambiance et l’arrivée se fait en chanson, toujours portée par la douce voix d’Emma qui redouble de motivation !

L’émotion est forte car beaucoup de monde attend la caravane… c’est avec plaisir qu’on retrouve Cathy, Jacky, Marie-Hélène, Joel, Quentin, Clément….

Nous assistons alors à un beau discours d’accueil de la Mairie, qui est suivi de celui très touchant de Sophie qui reçoit, ainsi que Cathy, la médaille de la Ville, soulignant leur investissement et leur belle action pour l’Odyssée qui a vu le jour à La Barben il y a 10 ans.

Tout le monde se regroupe en direction de Pélissanne. C’est le moment pour un dernier petit tour en vélo pour les carrioles et la caravane qui traverse le village, Aude en profite pour monter sur le tandem accompagnée de Thibaut.

A la salle Malacrida nous attend une belle soirée de clôture qui est animée par Kamel et qui commence par un spectacle de la compagnie des Beau Nobo. Une copieuse paella est servie pour le dîner, s’en suivent des danses au son du violon de Benoit et de l’accordéon de Youen. Aude, accompagnée de Perrine et Ewana a fait sensation !

La soirée se poursuit tard dans la nuit…. jusqu’au petit jour pour certains!

Demain c’est samedi, comme on dit souvent, toutes les bonnes choses ont une fin et on se retrouvera l’année prochaine pour de nouvelles aventures, c’est certain !

Le prochain rendez-vous Odysséen est prévu à Noël où la semaine à vélo 2011 sera présentée !

Nous remercions nos partenaires du Jour : la Mairie de La Barben et la Mairie de Pélissanne